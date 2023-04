U studiju Net.hr-a gostovao je predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček, koji se u razgovoru osvrnuo i na nadolazeću superizbornu godinu koja je pred nama.

Osvrnuo se na nedavne najave da bi Hrvatski suverenisti na izbore mogli izaći s Mostom. "Trenutno je bilo nekoliko više neformalnih razgovora, ali u načelu smo se dogovorili da ćemo sada tijekom svibnja i lipnja imati intenzivnije razgovore i nakon toga ćemo imati konačan stav. Uvjeren sam da ćemo se uspjeti dogovoriti, postoji obostrana želja s jedne i druge strane. Jako dobro surađujemo u Hrvatskom saboru, nadopunjujemo se sa svojim idejama. Mislim da se radi o časnim ljudima koji stvarno u nekim razgovorima s nama su bili bez fige u džepu, nikada nam nisu bacali klipove pod noge", rekao je Pavliček te dodao da se time može ostvariti jedna dobra priča koja će rezultirati iznenađujuće dobrim rezultatima.

Neće dopustiti cjepkanje glasova

Na pitanje hoće li samo oni izaći zajedno ili će se objediniti više desnih stranaka, Pavliček kaže da misli da će desnica sigurno biti objedinjena kroz ovu potencijalnu koaliciju Mosta i Hrvatskih suverenista, i da ta koalicija neće dopustiti cjepkanje glasova na desnici jer ona sigurno prolazi izborni prag.

"Vjerujem da će se ovoj priči pridružiti par istaknutih pojedinaca. Mislim da će to biti onaj najbolji primjer da desnica neće biti rascjepkana, neće glasovi desnice propasti“, kazao je.

Upitan bi li Hrvatski suverenisti podržali HDZ da im u Saboru fali koja ruka, Pavliček kaže da je to nemoguća misija. "To je nemoguća misija iz jednog razloga. Strateški partner HDZ-a je SDSS. HDZ se SDSS-a neće odreći nikada, a Hrvatski suverenisti u bilo kojoj priči s SDSS-om ne mogu ostvariti svoj politički put. Drugo, HDZ je nažalost stranka korupcije, i treće s obzirom da ideološko ponašanje HDZ-a u ovom trenutku odnosno u zadnjih 6-7 godina, mi smo toliko različiti, ja bih rekao da HDZ više predstavlja neku lijevo-liberalnu stranku nego neke prave lijevo-liberalne stranke u svojim potezima. I stavovi općenito vrha HDZ-a na čelu s Andrejem Plenkovićem i nas Suverenista su dijametralno suprotni, tako da tu nemoguće ostvariti suradnju. To bi bila čak i prevara birača", istaknuo je Marijan Pavliček u studiju Net.hr-a

Upitan zbog čega je toliko teško okupiti desnicu u Hrvatskoj da zajedno izađu u nekom bloku, kaže da je on uvijek bio čovjek okupljanja te da nije čovjek svađe.

"Mislim da su suverenisti najbolje pokazali kada su se četiri stranke objedinile u jednu i nastavile svoj put unutar Hrvatskih suverenista. Danas u našem Predsjedništvu imamo predstavnike sve dojučerašnje četiri stranke i nitko nije izašao iz tog Predsjedništva. Svi su tu, aktivni su, rade i doprinose razvoju Hrvatskih suverenista", rekao je.

Što se tiče objedinjavanja, odnosno nekih potencijalnih koalicija, s Mostom će se to vrlo lako moći ostvariti, dodao je. "S nekim drugim političkim opcijama je jako teško. Tu moram spomenuti i Domovinski pokret – ne možete s nekim ostvariti potencijalnu suradnju na državnoj razini, dok istovremeno mediji pod kontrolom Domovinskog pokreta, odnosno njihovog dopredsjednika konstantno i to već dvije godine udaraju i vode prljavu kampanju protiv Hrvatskih suverenista. Nazivaju nas pogrdnim imenima – da smo lažni suverenisti, da smo korisne budale HDZ-a, da smo takozvani suverenisti - i onda pozivaju na neko zajedništvo. Pa ne možete sjediti s nekim tko vas konstantno udara, pljuje, "šamara", i nakon toga vas jednom pomazi i očekuje da ćemo sada svi mi biti sretni i ići s njima u zagrljaj", kazao je.

'Dobili su kontraefekt'

"To se u politici ne radi tako. Ne možete s nekim graditi korektne odnose ako to nije iskreno. Ja ovdje nisam vidio iskrenosti od strane DP-a niti trunku na državnoj razini, nego su na sve moguće načine pokušavali ugušiti potencijalne političke partnere, a sada bi očigledno htjeli neko zajedništvo. Po meni, dobili su kontraefekt – sada će svi napraviti zajedništvo, a DP će ostati po stani na toj desnici. Pa neka se zapitaju zašto ama baš nitko ne želi imati posla s njima na državnoj razini. Je li to do nas ili je to ipak do DP-a? Na kome je krivnja? Mislim da će tu birači i građani najlakše razumjeti", kazao je.

Cijeli intervju Marijana Pavličeka u studiju Net.hr-a pogledajte u videu.