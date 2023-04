Saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček komentirao je za Net.hr incident u Saboru između zastupnika Željka Sačića i predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Upitan je li se general Željko Sačić umirio nakon incidenta, rekao je da je.

"Željko Sačić je prvenstveno ljudina, emotivac, koji je prošao Domovinski rat od samog početka do kraja, i kojeg život nije mazio. Ono što je jako bitno Željko Sačić je magistar pravnih znanosti, visokoobrazovana osoba s postdiplomskim studijem koji se danima pripremao za tu točku s pravne strane", rekao je.

"Jako smo razočarani postupkom Gordana Jandrokovića, koji mu je dao dvije opomene istovremeno, što nisam vidio kod ostalih saborskih zastupnika i ne koristi se istim mjerilima. Još veći apsurd je da je ostatak kazni davao tijekom stanke koju je on sam sazvao. On je sve ostale opomene - kolegi Sačiću, kolegi Bulju i kolegi Beljaku, dao u doba stanki što nije sukladno poslovniku. Kolega Sačić je tražio mišljenje Odbora za ustav i poslovnik ima li predsjednik Sabora Jandroković u doba stanke koju je sam odredio davati dalje opomene. Mi smatramo da nema i da je on tu prekršio poslovnik. Ako je netko trebao biti opomenut i izbačen iz Sabora, to je gospodin Jandroković koji nije pošteno vodio Sabor i onemogućio je oporbi, prvenstveno govorim u ime kolege Sačića, da kvalitetno obrazloži što ne valja i koje su manjkavosti ovoga zakona", rekao je.

'Predsjednik Sabora se malo uplašio'

"Opravdanja gospodina Jandrokovića da je to bilo gotovo fizičko nasilje, ja bih rekao ovako – malo se predsjednik Sabora uplašio. Rekao sam mu: "Nemate se čega bojati generala Hrvatske vojske. Taj general je 91. godine vas branio, on je bio u ratu, branio vas i Hrvatsku državu. Ne bi on nikada sebi dozvolio da digne ruku na vas kao predsjednika Sabora i kao čovjeka. I niste imali potrebe bježati pred saborskom stražom od njega i davati mu tolike opomene. Mislim da je stvarno nepošteno". Naravno da je nakon svega toga gospodin Sačić "pukao" i rekao to što je rekao, za što se on borio ako nema pravo govoriti u Hrvatskom saboru", rekao je Pavliček.

'Nikada nije isključio niti jednog HDZ-ovca na dan ili dva, ali oporbu redovito'

Upitan je li Jandroković malo pretjerao s davanjem opomena i zloupotrebom svoje funkcije, Pavliček kaže da misli da je.

"On bi trebao biti, bez obzira što pripada vladajućoj većini, neutralan i držat se objektivnosti što on definitivno nije. Nego on poslovnik tumači subjektivno, kako njemu odgovara i po potrebi. Nikada nije isključio niti jednog HDZ-ovca na dan ili dva, ali je redovito isključivao predstavnike oporbe. Nije baš moguće da samo oporba aktivno sudjeluje u Saboru i da HDZ-ovci samo šute. Bude tu žustrih rasprava, oni brane zakone, mi ih napadamo, ili na naše prijedloge oni će nas napadati, a mi ćemo braniti, ali nikada nije njih izbacio. To samo pokazuje da nema jednake kriterije prema jednima i drugima i mislim da to nije dobro. Sutra će netko drugi doći na tu poziciju i ako se bude jednako ponašao, onda će se HDZ-ovci žaliti kako nemaju jednaka prava u Hrvatskom saboru", rekao je Marijan Pavliček u studiju Net.hr-a.

Što je još rekao o interpelaciji o radu Vlade vezanu uz nedovoljnu zaštitu građana od inflacije koju su pokrenuli u Hrvatskom saboru, nadolazećim izborima iduće godine, zastupnicima u Hrvatskom saboru, potencijalnim koalicijama te pripremama za izbore, pogledajte u cijelom intervjuu.