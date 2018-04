PAVLIĆ NASTAVLJA USPRKOS BOLOVIMA: ‘Ni jedno dijete nikada više ne smije ostati bez najbolje moguće terapije’

Pavliću se na putu pridružio još jedan Riječanin koji mu je pomogao nositi križ, no više od bolova u nozi, Pavlića smeta nepravda prema bolesnoj djeci.

Saša Pavlić od subote nosi križ iz Rijeke do Zagreba starom riječkom cestom da bi upozorio kako dok ima novca za kupnju borbenih zrakoplova, mora ga biti i za djecu kojoj su potrebni skupi lijekovi te želi apelirati na svijest onih koji mogu nešto učiniti da to i naprave. Došao je do Severina na Kupi, no 20-ak kg težak križ, i isto toliko težak ruksak, uzeli su danak. Počeo je osjećati bolove u nozi.

Otkako se vijest o njegovom podvigu proširlila, cijelim putem ga dočekuju građani, daju mu hranu, a sada mu se pridružio i Marin Miočić Stošić, kako bi mu pomogao nositi križ.

u trenutku kad je noga počela štekati pojavio se Marin Stošić i ponio križ pic.twitter.com/xyLWjVXrVq — Sale (@SasaPavlic) April 2, 2018

Ponavlja kako nije nikakav “super čovjek”, kako iza njega ne stoji nikakva politika nego jednostavno želi upozoriti da bi liječenje djece moralo biti prioritet u svakom civiliziranom društvu.

Pozivam

lijeve i desne

vladajuće i opoziciju

vjernike i ateiste

Armadu, Torcidu, BBB..

sve građane ove zemlje

da jednom, nakon dugo godina

zauzmemo zajednički stav i ne dozvolimo da niti jedno dijete nikada više u ovoj zemlji ne ostane bez najbolje moguće terapije koja postoji — Sale (@SasaPavlic) April 3, 2018

to je cilj i smisao mog putovanja, nisu bitni moji osobni stavovi o nikome, moja profesija, nacionalnost, mjesto stanovanja, religija ništa od toga nije bitno osim ove poruke — Sale (@SasaPavlic) April 3, 2018

Zato ga, od sve podrške koju je dobio na svom pješačenju, najviše dirnula ona roditelja bolesne djece.