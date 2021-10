U studiju Netr.hr-a gostovao je Pavle Kalinić, koji se između ostalog osvrnuo na stanje u državnom sektoru i privatnom sektoru. Kalinić je, podsjećamo, dugo godina bio pročelnik Ureda za upravljanje hitnim situacijama u Gradu Zagrebu, a po dolasku nove gradske vlasti, dao je otkaz te se zaposlio kao direktor korporativne sigurnosti u jednoj zaštitarskoj tvrtki.

Komentirajući stanje u jednom, odnosno drugom sektoru, istaknuo je da je on u grad došao iz privatnog sektora, s mjesta direktora jedne od najvećih izdavačkih kuća u Republici Hrvatskoj. Kazao je da ta tvrtka nije nastala u pretvorbi.

"Nije bilo onog, "ima'l mene tute, ja sam se prvi učlanio u HDZ". Nije, nego je čovjek koji je to stvorio, stvorio firmu od nule", kazao je.

'Ne rade, samo primaju plaću'

Uspoređujući javni i privatni sektor, rekao je da u javnom sektoru ima jako puno ljudi koji uopće ne rade te da oni tamo dolaze da primaju plaću.

"Ne radi se tu o uhljebima, svi oni pričaju o uhljebima, Ali gledajte, svi oni imaju neko dijete, daj ga zaposli…onaj tko zna, sam će se zaposliti. A onaj koji ne zna, onda traže, a onda ga stave negdje. Neki dobro rade", kaže Kalinić.

"Osobno smatram da u RH bi trebalo smanjiti broj zaposlenih u državnim i gradskim strukturama barem za 50 posto. Iz jednostavnog razloga – zato što je to prevelika zaposlenost. Koliko imate u privatnoj firmi za jedan posao, a koliko imate u javnom sektoru? I naravno u javnom sektoru možete otići na bolovanje na jedno 5-6 godina i nikom ništa ili jednostavno ne dolazite na posao. Ili imate slučajeve da ljudi rade; mislim, ne rade, oni primaju plaću, a nitko ne zna da oni uopće tu primaju plaću. Onda se to nakon nekog vremena dozna, pa izbije afera. Ali to imate svugdje u takozvanom bivšem socijalističkom lageru", pojasnio je.

"Pogledajte koliko je Pliva imala prije zaposlenih, a koliko sada. Ako se jednog dana HEP privatizira, pogledajte koliko ih ima sada zaposlenih, a koliko će ih onda biti", kaže.

'Neka i oni daju otkaz'

Komentirajući svoju političku karijeru, rekao je da je on "uvijek bio ovdje ili ondje", ali nikada na prvoj liniji.

"Najviše što sam smetao kada je umro Bandić, nisu mogli naći da sam lopov, da sam kriminalac, pa im je onda smetala moja plaća. No zanimljivo je, ja sam ipak i sa te plaće dao otkaz i otišao u privatni sektor. Svi ti koji su kritizirali neka i oni daju otkaz, pa neka odu u privatni sektor, pa da vidimo tko se bolje snalazi"; rekao je.

