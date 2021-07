Novi zagrebački gradonačelnik, Tomislav Tomašević najavio je reorganizaciju gradskih ureda, od kojih će neki biti ukinuti, a neki spojeni s drugima. Njihov broj bi trebao pasti s 27 na 16. Među onima koji će ostati bez svog ureda zbog spajanja jest i sadašnji pročelnik Ureda za upravljanje u hitnim situacijama i vjerojatno najpoznatiji pomoćnik Milana Bandića, Pavle Kalinić.

Zarađuje 13.600 kn više od gradonačelnika

Tomašević je poručio da mnogi pročelnici imaju plaću veću od gradonačelničke, ali nije htio otkriti tko ima najveću. Mediji su, pak, doznali da je riječ upravo o Kaliniću i da je mjesečno zarađivao čak 31.000 kuna. On je sve prokomentirao za RTL Danas.

"Moja plaća je apsolutno u skladu sa zakonom. Imate godine staža, na njih dobivate pola posto po godini, ja imam preko 30 godina staža. Drugo, osam posto dobivate ako imate magisterij, ne znam važi li to po novome i sedam posto na doktorat, to je 15 posto. I još jedan sitni detalj, hrvatski ratni vojni invalidi, kojima spletom nesretnih okolnosti i sam pripadam, su oslobođeni plaćanja poreza i prireza iz plaće u onoj visini u kojoj su invalidi, što bitno smanjuje razliku između bruto i neto. Ne znam što je tu kome sporno. Moja plaća je objavljena prije 10 godina, ne vidim što je tu danas sporno", komentirao je Kalinić.

Komentirao je i disproporciju svoje i gradonačelničke plaće. Naime, gradonačelnik metropole mjesečno zarađuje 13.600 kuna manje od Kalinića.

"Radi se o tome da nisam ja pisao te zakone. Sve što se u gradu Zagrebu tiče isplate plaća je po zakonu, tu nijedna lipa nije sporna. Moja plaća je u skladu sa zakonom i tu ništa nije sporno. Ne znam je li realna, ali je u skladu sa zakonom", tvrdi uskoro bivši pročelnik.

Angažman u privatnom sektoru

Dodao je kako je već donio odluku da odlazi. "Ali s obzirom da sam već ranije donio odluku da odlazim, trenutno sam na godišnjem odmoru, kad se vratim neću više biti pročelnik, vjerujem da će Zagreb procvjetati nakon toga", uvjeren je.

Naglasio je da više neće raditi u državnim službama u bilo kojem obliku. "Već je ranije bio dogovor s pokojnim gradonačelnikom da nakon izbora, dobio, izgubio, on je očekivao naravno da će dobiti, možda bi i dobio, dogovor je bio da odem, jer radeći u državnoj strukturi ne mogu realizirati neke projekte koji su meni vrlo bitni, to mogu isključivo u realnom sektoru, tako da prestankom godišnjeg odmora krećem u privatni biznis. To je davno odlučeno, ali je bilo odgađano iz ovih ili onih razloga, sad je to definitivno", poručio je.

Prerani napadi na novu vlast

Dodao je i da je na godišnjem do 1. rujna te da će se angažirati u privatnoj tvrtci. No, nije odgovorio u kojoj. Smatra da je prerano napadati novu gradsku vlast, jer je neiskusna i tek hvata konce u upravljanju metropolom.

"Oni se trude. Ovo što ih sada napadaju za sukob interesa, to uvijek imate. Zagreb je mali, ljudi se poznaju, donirali su, oni nisu skrenuli pozornost je li to sukob interesa. Bit će tih ljevičarskih greškica, međutim mislim da to nije sporno i da im treba dati barem 100 dana. Smatram da kad netko preuzima ovakav grad, sustav kao što je Grad Zagreb da im treba dati 200 dana i da nema razloga da ih se napada barem tih prvih 100 dana, a onda nakon toga se može vidjeti je li što napravljeno, da li su krenule stvari na bolje ili su krenule na gore", smatra Kalinić, koji se ipak ne miri s ukidanjem svog ureda.

"Moje osobno mišljenje je da se stvari presporo odvijaju. Mislim da ukidanje ovog ureda koji sam ja vodio s obzirom na klimatske promjene, bit će puno problema u Zagrebu - i ne samo u gradu Zagrebu, nego i u Hrvatskoj. A sada imate i ovaj neslavan završetak rata za NATO savez, krenuo je već lagano novi val izbjeglica i to će zapljusnuti hrvatske granice prije ili kasnije", drži on i dodaje da je njegov ured takve situacije već odradio.

"Bilo je 3500 ljudi smješteno u paviljonu 1 i paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma. Igrom slučaja je bilo da se spremalo za Univerzijadu, pa smo dobili besplatno 3500 jogi madraca, osigurali besplatno deke, jastuke, plahte i ti su ljudi kasnije produžili, a onda je država išla iz političkih razloga to prebaciti u Slavonski Brod, da ispadne da država rješava problem, a ne Grad Zagreb", smatra pročelnik.

Uskoče, što se čekalo?

Dodaje da u Zagrebu postoji mnogo problema s kojima će se nova gradska vlast suočiti. Poželio im je sreću, jer se on s tim problemima godinama "tukao". Istaknuo je da njegov ured nije trebalo ugasiti, već ojačati.

Pita se zbog čega USKOK nije ranije reagirao s uhićenjima povezanima s Gradskom upravom i zašto se čekalo godinu i pol ili dvije, koliko je, smatra on, policija imala podatke. Kaže da nije posumnjao u korupciju oko adventskih kućica.

"Što se tiče adventskih kućica, u tome nisam sudjelovao ni na koji način, prema tome nisam posumnjao. To je za mene bila prevelika gužva. Jedina moja i Ureda za upravljanje hitnim situacijama, veza je bila kako osigurati da se s kamionima ne može probiti prema tome, prema kućicama gdje je koncentracija ljudi. U suradnji s policijom i drugim uredima to je uvijek bilo ispod one razine, koju smo mi tražili što se tiče zaštite stanovništva. Na svu sreću, ipak je Zagreb na periferiji Europe, pa su se ti napadi uvijek događali negdje drugdje", ustvrdio je Kalinić.