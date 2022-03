Tri dana nakon pada sovjetskog drona u Zagrebu nije poznato otkuda je on doletio i zašto se uopće našao u zraku. Poznato je samo da je završio pokraj Studentskog doma Stjepan Radić i da je oštetio četrdesetak vozila. Vojska je dron izvukla, zatrpala krater, ponovno otvorila promet Jarunskom ulicom, ali i ostavila dosta nepoznanica. Ministar obrane Mario Banožić danas je otkrio kako su pronađeni fragmenti aviobombe.

"Evidentno je da se on u to ne razumije. Od njegovih bisera je preostalo samo još da kaže da je Zemlja ravna ploča. To je nažalost njegov intelektualni domet. Radi se o doktoru znanosti pa bi trebalo provjeriti gdje je taj lik doktorirao. Vi možete pronaći fragmente, međutim ti fragmenti eksplozije postoje zbog toga da se kodovi unište, bez obzira radi li se o zrakoplovu ili besposadnoj letjelici“, pojasnio je za RTL bivši pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za upravljanje u hitnim situacijama Pavle Kalinić.

Taj je argument tijekom dana iznio i umirovljeni pilot Ivan Selak. Kalinić je, pak, objasnio razliku između upravljačkih kodova i crne kutije. Naime, teoretski postoji bojazan da su podaci iz crne kutije uništeni.

"Crna kutija je nešto drugo. Imate ovo da ne možete pratiti kodove, jer imate posebne kodove putem komunikacije da neprijatelj, kada recimo pada na teritorij, ne može doći do tih tragova, jer ovdje, da je bila ozbiljna bomba, onda bi ona ostavila puno veći krater“, poručio je Kalinić i dodao da je previše neodgovorenih pitanja o bombi.

Teorije o bombi

"Sad zavisi je li ta bomba otkačena pa bačena negdje namjerno ili je otpala. Nije važno ide li dalje ili je otpala s letjelice. Evidentno je da ovdje s letjelicom nije pala. Ti fragmenti su vjerojatno od uništavanja tih kodova, što svugdje imate. Međutim, to je sada zatrpano, vojsci je trebalo jako dugo, a vlast nije u stanju ni oprati cestu. Pokazuje se da smo mi u svim segmentima u RH, bez obzira radi li se o državnom vrhu ili Gradu, potpuno nepripremljeni“, ustvrdio je Kalinić.

Začudilo ga je i što je premijer Andrej Plenković zajedno s ministrima prošetao pokraj kratera u kojem su otkriveni tragovi eksploziva. Tijekom nedjelje se doznalo i da su se u obližnjem Domu odbojke odigravala sportska natjecanja u mlađim kategorijama upravo u trenutku kad je dron iskopan iz kratera.

"Ako su mu rekli, onda to pokazuje da ne postoje nikakvi sigurnosni protokoli, jer sigurno štićena osoba tog ranga ne bi smjela biti tu ako postoji opasnost od bombe. Ovdje kod nas je sve rekla-kazala i pitanje je koliko su obrazovani i gdje su obrazovani ti ljudi koji su došli s tom idejom da se ovdje nalazi bomba“, poručio je.

Tigar od papira

U tri dana su se izmijenile tri različite priče o sovjetskoj letjelici. Sa svakom od njih, građani su sve više bili u strahu. "To govori o nekompetentnosti ekipe koja bi ovo trebala voditi i sanirati. Ako ništa drugo, nije velika pamet poslati cisterne da se ovo opere i dovede u red, a ne da ostanu ovakvi oblaci prašine, jer ovdje ljudi žive, ulice je prometna. Ovo je Grad Zagreb, a ne neka daleka periferija“, ljutit je Kalinić.

Naposljetku se osvrnuo na mogućnost da konačno doznamo jesu li dron poslali Rusi ili Ukrajinci. "To se sigurno može detektirati zato što je to sovjetski model, a recimo ovi zrakoplovi koji su bili u Hrvatskoj, MIG-ovi 21, to je također sovjetska tehnologija, tako da će se to sigurno moći saznati, osim ako netko pametan to u međuvremenu nije razbio zato što je možda zvijezda bila na tome.

Mi smo ovdje nažalost pokazali, ne samo mi nego i Europa i NATO, koliki je NATO bez SAD-a tigar od papira, jer je nešto takvo moglo proletjeti i kroz Rumunjsku i Mađarsku i pasti u Hrvatsku, a da nitko to ne detektira. Najbolji je onaj komentar, koji sam dobio preko WhatsApp-a – 'pratili ste ga na gitari'. Sramotno je i to pokazuje na što liči naša protuzračna obrana. Ona praktički ne postoji. Takva nam je nažalost i mornarica i zrakoplovstvo“, zaključio je Kalinić.