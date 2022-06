Nepravomoćnom presudom Županijskog suda u Zagrebu, Petar Pripuz je na slobodi, a petero suradnika pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića, koji je i sam u tom procesu sjedio na optuženičkoj klupi, osuđeno je zbog nezakonitog zapošljavanja i korištenja službenih automobila u privatne svrhe.

U dijelu optužnice u aferi Agram, koji bi teretio Bandića da je ostao živ, sud je utvrdio kako je on bio neprikosnoveni vladar metropole bez čijeg se amena nije smjelo ništa učiniti. Ovaj pravosudni ishod je komentirao i jedan od Bandićevih bliskih suradnika, bivši pročelnik Gradskog ureda za upravljanje hitnim situacijama, Pavle Kalinić.

On za Dnevnik.hr tvrdi da Bandić, da je živ, ne bi bio optužen za malverzacije pri gospodarenju otpadom. "Tu je jedna malo duža priča, trebalo bi pitati Zmajlovića zbog čega je naprečac donosio odluke i zašto ekipa, zajedno s njim, koja je godinama kontrolirala Holding, nije priredila cijelu papirologiju kad je Milan Bandić preuzeo opet kontrolu na Holdingom", rekao je Kalinić.

Politički progon

Kao i Pripuzov odvjetnik Anto Nobilo, Kalinić tvrdi da je sudski proces u aferi Agram zapravo politički progon. "Suglasan sam s tim, jer se ovdje radi o tome da Petar Pripuz, kao vlasnik tvrtke koja se bavi zbrinjavanjem otpada, je u stvari bio kolateralna žrtva u političkom obračunu s Milanom Bandićem. Drago mi je da je došlo do oslobađajuće presude", ustvrdio je Kalinić i dodao da će se proces nastaviti, jer će se svi u postupku žaliti na presudu.

"Tako to ide u Hrvatskoj, ide sve u beskonačnost. Ljudi su izgubili puno godina natežući se za neku stvar za koju nisu krivi osobno. Kad se to dogodilo, išao sam proučiti koliko ta famozna tvrtka ima postotak u radu s Gradom. Ispalo je 0,22 posto, to je daleko manje od statističke pogreške koja iznosi 3,33. Prema tome, bio bi minimum da se ispričaju", objasnio je Kalinić.

Smatra da je Pripuz sa svojom tvrtkom za prikupljanje i preradu otpada radio uslugu Gradu Zagrebu. Pritom nije propustio uputiti još jednu kritiku novoj gradskoj vlasti upravo zbog problema sa zbrinjavanjem otpada.

"On je radio uslugu gradu jer je skupljao smeće, a vidimo kako skupljanje smeća sada funkcionira u gradu Zagrebu. Daleko od onog što je bilo nekad. S promjenom vlasti ljudi očekuju da će stvari krenuti na bolje, međutim vidimo da su ovdje stvari krenule na gore. Ja se nadam da to neće nastaviti u tom smjeru. Znajući gdje živim, mene je strah da ćemo sa smećem i prikupljanjem imati sve većih problema", ustvrdio je.

Licemjerna presuda

Presude Bandićevim suradnicima zbog namještanja poslova u gradskoj upravi Kalinić smatra licemjernima. "Mislim da je u svim državnim službama ista matrica. Ne znam kad se zapošljavalo 90 ljudi u Ministarstvu vanjskih poslova. Neka mi pokažu čovjeka koji nije došao u to ministarstvo ili bilo koje drugo ministarstvo na preporuku ove ili one osobe. Tako to funkcionira. Jedino kad tražite kvalitetnog čovjeka da se zaposli. Mislim da je ovo iskarikirano i mislim da se radi više o licemjerju nego o pravosuđu", rekao je i ustvrdio da u takvim slučajevima ne bi trebalo sve uhititi.

"Ne bi trebalo sve hapsiti, nego bi trebalo raditi po zakonu. Neka nađu na državnoj televiziji kako dolazi direktor, dolazi li na preporuku, kako dolazi ravnatelj bilo koje bolnice, bez obzira radi li se o bolnici u Vukovaru, Varaždinu, Puli ili Dubrovniku. Uvijek je ista priča i sad se čude kako se ljudi zapošljavaju. Zapošljavaju se upravo tako kako se zapošljavaju posljednjih 100 godina na ovim prostorima", zaključio je bivši Bandićev pročelnik.