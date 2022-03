Ovih dana pojavila su se informacije kako je u Europi došlo do masovnog kupovanja joda, zbog velikog straha od nuklearnog napada kojim prijeti Vladimir Putin.

O paničnoj kupovini joda, kao i mogućnosti nuklearnog rata, u RTL Direktu pričali su Pavle Kalinić i Tonći Tadić.

Kalinić je stručnjak za hitne situacije, dok je Tadić stručnjak za nuklearnu energiju.

Putin blefira

Tadić je istaknuo kako smatra da je Putinova prijetnja s nuklearnim oružjem zapravo - blef.

"To je blef. To je neodgovorna izjava predsjednika Ruske federacije. Rusija je stalna članica Vijeće sigurnosti, SAD, Rusija, Velika Britanija, Francuska i Kina, u prvom članku sporazuma o neširenju nuklearnog oružja navode se kao zemlja koja pazi da se ono ne koristi i koje jamče svjetski mir nekorištenjem nuklearnom oružja. Podsjetio bih na činjenicu kako glasi što je on rekao. Nije rekao da se sprema za napad nego da podiže bojevu gotovost radi odvraćanja od napada. Pentagon je promptno demantirao da je netko sa zapada dignuo spremnost, možda je tek sad nakon Putinove izjave. Što se često govori i spominje kod nas, kako u ruskoj nuklearnoj strategiji stoji da je dopuštena eskalacija radi deeskalacije, da mogu baciti bombu pa se ponašati da se ništa nije dogodilo - ne to ne piše u ruskoj obrambenoj strategiji nego stoji ono što je Putin napravio. Najavi se prijetnja korištenjem, a ne da s baci bomba. Niti u doba korejskog rata kad je Amerika bila jedini posjednik nuklearnog oružja nije koristila nuklearnu bombu", kazao je Tadić

Kalinić je istaknuo kako strahuje da se situacija iz Ukrajine ne prelije na naše prostore te kako je Hrvatska trenutno nepripremljena u odnosu na 1991. godinu jer nove generacije nemaju vojni rok, kao ni obuku.

"Moram dodati bitan detalj apropo nuklearnog rata. Putin lansira rakete, a zapad čeka da padnu. Ne, čim se prva lansira, sa zapada kreće čitava salva, ne samo iz SAD-a, nego i iz podmornica, s francuskih i britanskih lansera. NATO je nuklearni savez", kazao je Tadić.

'Stvorena je histerija'

Potom je Tadić komentirao potražnju za jodom:

"Da ljudima bude jasno, ako dođe do nuklearnog rata, jod će biti zadnja stvar koja će vam trebati. Jod se koristi samo kad je doista pred vama radioaktivni oblak i to dva sata prije i tri sata poslije i samo jedna jedina tableta. Uzimate li ga preko mjere, uništit ćete štitnjaču i jetru. Pogotovo se ne smije uzimati elementarni jod jer se time trujete", započeo je pa istaknuo:

"U slučaju nuklearke, 135 miligrama, to je golema doza. Jedan miligram dnevno više od toga je toksično. Uzima se 135 miligrama kad je pitanje života i smrti. To koristite u slučaju kad dobijete naredbu kad to radite, piti preventivno to je besmisleno", na što se Kalinić nadovezao:

"Molim građane RH da panično ne idu po jod, neka ga ne piju preventivno, za tim nema potrebne. Stvorena je histerija".

Švicarska je najopremljenija

Potom je stručnjak za hitne situacije prokomentirao i situaciju u Hrvatskoj što se tiče skloništa:

"Kod nas bi veći problem bio Krško, ali ako se nešto dogodi sklonite se. Što se tiče skloništa, ona su nepripremljena. Nisam siguran da niti jedno sklonište ima adekvatnu ventilaciju, filter. Filteri nisu mijenjani 30 godini. Ključna je ventilacija, morate imati rezerve hrane i vode, morate se otuširati i baciti tu vodu. Mnoga od skloništa smo dali na uporabu sportskim društvima. Spojili su se na kanalizaciju i ta skloništa su postala neupotrebljiva".

Zaključio je kako Švicarska ima najviše skloništa, iako nikada nije ratovala te da treba poraditi na novim skloništima u Hrvatskoj.

Tadić je komentirao i do kud bi se osjetile posljedice nuklearnog oružja.

"Maše se s nekakvih 6,500 ruskih nuklearnih bojnih glava. Imam friški bilten znanstvenika o ruskim nuklearnim snagama iz 2019. koji kaže da je polovica toga za otpis. S jedne strane triciji morate zanavljati svakih 13 godina, imate elektroniku koja stradava od starosti. Neke od tih bojevih glava su oldtimeri, nitko u Hrvatskoj ne vozi auto iz '78. Bio bih sretan da ne moram lansirati raketu iz '78. da ne ubije mene. Arsenal je velik, ali koliko je moderniziran i što može napraviti je upitno. Ono što je ključno je da su kao Amerikanci prešli na termonuklearne bojeve glave sa snagom od 100 kilotona. Da upotrijebe jednu od njih na Ukrajini, to nas ne ugrožava. Moraju gađati u Zagreb da bi nas ugrozila", kazao je Tadić.

Kalinić je komentirao i je li Putin Hitler 21. stoljeća.

"Smatram da je bolesno racionalan. U vašoj emisiji ili nekoj drugoj sam rekao kad sam vidio koliko je vojske složeno, a bilo je oko 150 tisuća vojnika, oni to pojačavaju, njihovi ciljevi ne idu brzinom kojom su očekivali. Ako ukrajinska vojska ode na 300 tisuća vojnika, da biste išli preko njih morate ići sa 600 tisuća vojnika. Ne vjerujem da će Rusija odustati, Putin je objavio koji su njegovi ciljevi, a netko tko bi to potpisao bi izgubio vlast u Ukrajini. To je zemlja od preko 40 milijuna stanovnika, neki će izbjeći, ali koja snaga vojna treba biti da biste to držali pod okupacijom. Loše je odigrana priča što se tiče druge svjetske sile, SAD je prva, Rusija druga, Kina treća. Rusija je gurnuta u zagrljaj Kine koji ni njima neće odgovarati. Ako se pokaže da je zapad loše reagirao zanima me što će se događati s kineskim aspiracijama prema Tajvanu", kazao je Kalinić.