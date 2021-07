Rekonstrukcijom nove gradske uprave ukinut je Ured za upravljanje hitnim situacijama te Pročelnik tog ureda Pavle Kalinić nakon 13 godina polako pakira kofere.

Kalinić je danas gostovao u HTV-ovoj emisiji Nedjeljom u 2 te je izjavio da s novom vlašću ne želi surađivati.

"Smatram, bio ja tamo ili ne bio, da je taj ured potreban, ali ne samo u Gradu Zagrebu, nego i u Splitu, Osijeku, Rijeci", rekao je Kalinić te dodao kako se u potresu vidjelo što taj ured može.

Kalinićev ured raspolagao je velikim budžetom, a posljednji je iznosio 139 milijuna. "O meni nitko nikad nije odlučivao, ja ću odlučivati sam ubuduće, bez obzira tko bio na vlasti. Odluka je uvijek moja, rekao je Kalinić te dodao kako s novom vlašću ne želi surađivati i da ide "svojim putem".

Odnos s Bandićem

Osvrnuo se i na svoj odnos s pokojnim gradonačelnikom Milanom Bandićem, ističući kako je on šest puta dobio izbore. Upitan zaslužuje li Bandić spomenik unatoč svim informacijama koje su se u posljednje vrijeme pojavile u javnosti, a vežu se uz korupcije afere, Kalinić je rekao kako smatra da je "neetički i nemoralno raspravljati o nekome tko ne može odgovoriti".

Potom je otkrio što mu se sviđalo kod Bandića. "Pomagao je ljudima, što je činjenica. Pomagao je sirotinji. Imao je osjećaj za sirotinju. Međutim, mislim da je poslije prijelomni trenutak u njegovom životu bio kad je izašao iz zatvora drugi put i to je bio početak njegovog kraja i mislim da se tu izgubio", rekao je.

Kalinić je pojasnio zbog čega se ne nalazi u stranci Bandić Milan 365, rekavši da nije bio zainteresiran ni za jednu stranku, premda je sudjelovao u osnivanju njih nekoliko. Dodao je i kako je BM365 bila jedna od frakcija SDP-a nakon razlaza Zorana Milanovića i Milana Bandića, ali da to nikad nije postala stranka koja je mogla napraviti nešto ozbiljnije.

"To je više manje funkcioniralo na ime, a ne na stranku", dodao je.

Spomenuo je i kako mu je pokojna baka svojedobno savjetovala da se ne bavi politikom. "Svi ljudi imaju svoj put. Baka je, naravno, bila u pravu, al isto su mi tako rekli kad sam u rat otišao", rekao je Kalinić.

'Ne prazni se nama Slavonija slučajno'

Potom se osvrnuo na gospodarsku situaciju u zemlji, ustvrdivši da Hrvatska ostaje bez krucijalnih stvari. "Meni osobno smeta što Hrvatska nije većinski vlasnik Plive, Teve, Ericssona ili bilo čega. Zašto su nestala brodogradilišta? Nisu sva trebala nestati, možda su se mogla neka spasiti. Zbog čega naša poljoprivreda propada? Kroz ove puste lance prodaje se tuđa roba, a hrvatska roba se ne prodaje", rekao je Kalinić.

"Ne prazni se nama Slavonija slučajno, nego upravo zbog toga što nam ljudi nemaju od čega živjeti. Tragedija je da ljudi odlaze iz Hrvatske", poručio je te dodao kako ne vidi garnituru koja bi to mogla promijeniti. Osvrnuo se potom ponovno na novu vlast u Zagrebu, rekavši kako protiv njih nema ništa, ali da su već počeli raditi greške po pitanju imenovanja.

Kritika parlamentarnoj demokraciji

Kalinić je kritizirao i parlamentarnu demokraciju, izrazivši skepsu u pogledu mogućnosti promjena u takvom sustavu

"Imate krupni kapital i krupni kapital ima svoju logiku. Krupnom kapitalu treba priča da se kao nešto mijenja. Što se mijenja? Ne mijenja se apsolutno ništa", poručio je. Upitan zbog čega je onda 2000. godine ušao u Sabor, rekao je kako je tada bila posljednja šansa da se Hrvatska obračuna s kriminalom.

O preimenovanju Trga maršala Tita

Kalinić je u emisiji rekao i kako nije poznavao Josipa Broza Tita, ali ga smatra jednim od najznačajnijih državnika 20. stoljeća, "sviđao se on kome ili ne". Potom je komentirao odluku o preimenovanju Trga maršala Tita.

"Mislim da je najtužniji čovjek tada bio upravo on (Bandić), ali on je bio pragmatičan i išao je na varijantu da sačuva vlast. O tome se radilo, ali to mu nikad nije leglo i mislim da mu je to bitno umanjilo ugled u Gradu Zagrebu, rekao je.

Na koncu je poručio da ga je premijer Andrej Plenković razočarao, a nije krio niti činjenicu da je nezadovoljan HDZ-ovom vlašću zbog obnove Zagreba nakon potresa.