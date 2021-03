PAVIČIĆ VUKIČEVIĆ UOČI ZADNJE SJEDNICE ZAGREBAČKE SKUPŠTINE: ‘Novi gradonačelnik bit će iz naše stranke’

‘Izlazimo pred birače i tražimo njihovu podršku. Ovaj tim će nastaviti s radom, s ovim točkama dnevnoga reda koje smo sada povukli i sa mnogim drugim aktualnim točkama već na lipanjskoj sjednici’, poručila je Pavičić Vukičević

Obnašateljica dužnosti gradonačelnika Zagreba Jelena Pavičić Vukičević u ponedjeljak je, uoči zadnje sjednice Skupštine u ovom sazivu, najavila da će povući točke programskog karaktera te ih u novom sazivu ponovno predložiti jer će “novi gradonačelnik biti iz njihove stranke”.

‘Mi se pripremamo dobiti izbore’

“Točke koje povlačim su programskog karaktera i obvezuju novi saziv Skupštine i novog gradonačelnika i njegovu upravu. Smatram da bi takve točke trebale doći pred zastupnike u Gradskoj skupštini poslije izbora, a ne prije izbora. Svaki saziv Skupštine mora imati mogućnosti i pravo utvrditi vlastite prioritete i programske dokumente – i ovim svojim potezom to i želim omogućiti. Stoga i izlazimo pred birače i tražimo njihovu podršku. Upravo ovaj tim će nastaviti sa svojim radom, s ovim točkama dnevnoga reda koje smo sada povukli i sa mnogim drugim aktualnim točkama već na lipanjskoj sjednici”, poručila je Pavičić Vukičević na konferenciji za novinare.

Konferencija “Akti gradonačelnika” u Gradskoj se upravi tradicionalno održava uoči skupštinske sjednice, a danas je prvi put održana bez gradonačelnika Milana Bandića koji je iznenada preminuo. Njegova zamjenica Jelena Pavičić Vukičević preuzela je dužnost obnašateljice dužnosti gradonačelnika, a u Stranci rada i solidarnosti uskoro bi trebali donijeti odluku tko će biti njihov gradonačelnički kandidat.

“Preko medija nam se poručuje da se s ovom količinom točaka dnevnog reda pripremamo izgubiti izbore, no mi se zapravo pripremamo dobiti izbore i uvjeravam vas da će izborni pobjednik biti upravo Stranka rada i solidarnosti i da će novi gradonačelnik doći iz redova naše stranke”, poručila je Pavičić Vukičević.

Stotinu kuna za umirovljenike s najnižim mirovinama

Kaže da je od 74 točke na dnevnom redu, Gradska uprava prvotno predložila 49 točaka, a tu je ubrojila i one kojima je predlagatelj Zagrebački holding. Povući će 10 točaka, odnosno 11 – izvješća i odluka, te će ostati one koje su izrazito važne za funkcioniranje Grada, a vezane su uz europsko financiranje, redovno funkcioniranje Grada i njegovih službi, pomoć građanima i poduzetnicima, tehnička pitanja te one koje su vezane uz usklađenja sa zakonima.

O tome što očekuje od sutrašnje sjednice Gradske skupštine na kojoj će ona prvi put biti umjesto pokojnog gradonačelnika Bandića, Pavičić Vukičević ponovila je da je “ovo vrijeme velikih obećanja”, pa i nekih prijetnji u smislu rasprava za političkom govornicom, da će biti otkaza, a što znači, kako je rekla, ugrožavanje kvalitete usluge u gradu. To, poručuje, neće dopustiti.

Najavila je da će umirovljenici koji imaju primanja do 1500 kuna i ove godine dobiti 100 kuna za Uskrs. Također, istaknula je da će na sjednici Gradske skupštine biti izmjena odluke o socijalnoj skrbi kojom se podiže cenzus s 1500 na 1700 kuna, pa će veći broj sugrađana moći konzumirati socijalna prava, a jedno od njih je i 100 kuna za Uskrs koju bi trebali dobiti i oni s mirovinom do 1700 kuna.

Vesni Škare Ožbolt poručila da se ‘bolje pripremi’

Komentirajući tvrdnje kandidatkinje za zagrebačku gradonačelnicu Vesne Škare Ožbolt da 20.000 umirovljenika čeka mjesto u domovima i da umirovljenici, i to ne redovito, dobivaju samo 100 kuna pomoći od Grada, Pavičić Vukičević je rekla da bi bilo jako dobro kad bi se kandidati ipak malo bolje pripremili.

Pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom Romana Galić rekla je da pomoć umirovljenicima kojima je mirovina i ukupni prihod do 1500 kuna Grad daje unazad 20 godina svaki mjesec i to 400, 300 i 200 kuna, a 100 kuna za Božić i Uskrs. Rekla je da su mislili i na blokirane koji iako imaju veću mirovinu imaju pravo na sve pomoći.

Galić je kazala da u 11 domova kojima je osnivač Grad trenutno imaju 3564 korisnika, a 4000 kapacitet. Rekla je da imaju 2500 onih koji čekaju stacionarni oblik smještaja, a ne 20.000 te da jedna trećina onih koji su danas na listi čekanja nisu iz Zagreba. Podsjetila i da su zbog potresa u Sisačko-moslavačkoj županiji u domove primili 71 korisnika iz te županije.