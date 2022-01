Omikron se ubrzano širi Hrvatskom što potvrđuju i današnje brojke od 11.114 novozaraženih osoba.

Ivana Pavić Šimetin, zamjenica ravnatelja HZJZ-a, je gostujući na N1 televiziji rekla kako zadnjih dana imamo "stabilno visoku brojku" i da se više ne može govoriti o velikom rastu.

"Možemo se nadati da će ostati na ovim razinama i to je posljedica omikrona koja pogotovo prevladava u nekim dijelovima Hrvatske, a to su Zagreb i okolica", rekla je.

Dodala je i kako je na sastanku WHO-a rečeno da ima naznaka da omikron uzrokuje lakše kliničke slike.

"Ali to su prije svega podaci koji se odnose na cijepljene. Moramo još vidjeti kakva će slika biti kod starijih i nedovoljno cijepljenih, ali jako bismo voljeli da se to obistini", dodaje Pavić Šimetin.

'Nije vrijeme za ukidanje covid potvrda'

Što se tiče brzog antigenskog testiranja koje se od ponedjeljka provodi i u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, kaže kako je teško govoriti o manjem pritisku jer su potrebe sve veće i veće s obzirom na omikron.

"Zabilježen je porast BAT testova, u posljednja četiri dana je testirano više od 120.000 ljudi. To inače nismo imali, te brojke su bile za trećinu i više, niže. Vidimo velik udio pozitivnih na BAT testovima, to je sada oko 20%. To govori da se na brzim antigenskim testovima testiraju, ne samo asimptomatski zbog ulaska u javne i državne službe, nego i oni sa simptomima", rekla je Pavić Šimetin.

Naposljetku je dodala kako u vrijeme kada nam rastu brojke nije trenutak za ukidanje nijedne mjere pa ni covid potvrda, a kao razlog je navela broj cijepljenih.