Zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin danas je za N1 izjavila kako je samotestiranje učenika u školama za djecu zabavno iskustvo. Najavljujući drive in cijepljenje i cijepljenje građana po kućama koje bi trebali obavljati liječnici opće medicine, komentirala je i slogan osmišljen za samotestiranje djece.

"Najlakši test ikad. I to nam je slogan pa će škole izabrati koji im je draži. Ovo je vrlo jednostavan test. To nije težak test, djeci je vrlo često i zabavan, vrlo rado čekaju rezultat, to je jedno iščekivanje u obitelji, 15 radosnih minuta. U tom smislu bi više voljeli da se gleda nego na ove neke druge načine", kazala je Pavić Šimetin.

Stožer ne vjeruje da će uspjeti cijepiti većinu Hrvata

Vezano za napore s ciljem procjepljivanja što većeg broja građana, hrvatski Stožer civilne zaštite sumnja da ćemo dospjeti do razine koju imaju druge razvijene europske zemlje. "Mislimo da nije moguće, da bi se ostvario obuhvat cijepljenja koji imaju neke druge zemlje, poput Portugala, a to je velika šteta za Hrvatsku jer s takvim zemljama se takmičimo u turističkoj sezoni", rekla je Pavić Šimetin, dodajući da se nadaju dobiti još nekoliko postotaka cijepljenjih u stanovništvu.