PAVIĆ ŠIMETIN O PROSVJEDIMA: ‘Prosvjednici se pozivaju na slobodu, a mogu je ugroziti ukoliko nekoga zaraze’

Zamjenica ravnatelja HZJZ-a i voditeljica Službe za školsku medicinu, Ivana Pavić Šimetin komentirala je današnji prosvjed protiv koronamjera te situaciju s cjepivom AstraZeneca, kao i epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

U Hrvatskoj je danas u nekoliko gradova protiv epidemioloških mjera prosvjedovalo više tisuća građana, a lajtmotiv prosvjeda bila je sloboda. Na prosvjed se osvrnula Pavić Šimetin, smatrajući kako “građani koji su i sami bili bolesni ili članovi obitelji preminulih najbolje bi mogli dati argumente zašto ovakvi skupovi nisu potrebni niti bi ih trebalo biti”, rekla je u Dnevniku N1.

Dodala je kako je potrebno biti na većem oprezu. “G. Sladoljev nije liječnik, nije završio medicinski fakultet. Mi zdravstveni djelatnici znamo sve o covidu, uspjeli smo u godinu dana saznati i više nego što smo htjeli. Bolest nas uči da su pred nama novi izazovi o kojima ne znamo puno i pitanje je u kojem će smjeru sve ići, a to govori da moramo biti i na većem oprezu nego dosad”, poručila je.

‘Nadamo se partnerskom odnosu’

Upitana kakva se poruka šalje građanima, budući da se na takvim okupljanjima krše propisane mjere, Pavić Šimetin je rekla kako se prosvjednici pozivaju na slobodu te naglašava kako svatko ima pravo na nju, “ali naša sloboda i demokracija sežu dotle da se pritom ne ugrožava sloboda, zdravlje i život drugih”. “S obzirom na to da se radi o zaraznoj bolesti koja se širi kapljičnim putom, lako svatko takav može nekome drugome narušiti slobodu u smislu da će ta osoba biti vezana uz krevet, teško proći, da ne kažem sa smrtnim ishodom”, rekla je, dodajući kako bi bilo bolje ukoliko neće trebati represivne mjere.

“Partnerski odnos je nešto čemu se nadamo. Zato se stalno obraćamo građanima i pozivamo ih na suradnju kako bismo pridonijeli borbi protiv pandemije. To jesu određena odricanja, maske, distanca, ali sve to je daleko manje od onoga što bolest može napraviti”, poručila je.

‘Nema razloga za obustavom AstraZenece’

Komentirajući porast broja zaraženih, Pavić Šimetin je izrazila nadu da se scenarij iz studenog i prosinca neće ponoviti. “Taj scenarij nam ne treba. Znamo kako smo ga se tad riješili. Nadamo se da neće doći do toga”, rekla je.

Osvrnula se i na cijepljenje AstraZenecom, naglašavajući kako naši stručnjaci dosad nisu posumnjali u to cjepivo. “Hrvatski stručnjaci su otpočetka uvjereni da se s AstraZenecom trebaju cijepiti svi odrasli građani i da nema razloga za obustavom. Drugačija mišljenja nisu dolazila iz Hrvatske i nisu bila stav naših stručnjaka. Pozivam građane na cijepljenje, pa čak i ovo za mlađe žene i kontracepciju to se još treba istražiti. Cijepljenje treba staviti ispred svega jer mi koji organiziramo cijepljenje, koji na tome radimo, to je velik posao i onda ako pacijenti ne dođu…”, rekla je.

“Nikakvo informatičko rješenje ne može razvrstati ljude po tome tko je u težoj ili lakšoj situaciji jer ista dijagnoza kod različitih ljudi uzrokuje različite kliničke slike”, dodala je.

