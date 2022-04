U medijima su se pojavili razni napisi kako bi se mogle ukinuti covid-potvrde, ali i maske u zatvorenim prostorima. Sve je dodatno objasnila zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin za HRT.

Pavić Šimetin kaže da je povoljna epidemiološka situacija, da nemamo porast, već 8 % pad po pitanju novooboljelih i oko 23 % pad broja umrlih.

"Taj pad traje već neko vrijeme, a s obzirom na to da dolazi sve ljepše, idemo sve više prema tom ukidanju. Ali koji će to biti trenutak, teško je sada reći. Moramo još pričekati, imamo ta okupljanja, primjerice javni prijevoz, a drugo, stoje međusobno nepoznati ljudi blizu jedni drugima. To su situacije kada bi trebalo i dalje nositi masku, pa čak i kada bude na razini preporuke, za osobe starije životne dobi i koji imaju bolesti, potrebno je da nose masku, da sami sebe zaštite."

Cijepljeno 70 % populacije

U Hrvatskoj je cijepljeno preko 70% odrasle populacije, kada se gleda novi popis stanovništva.

"To je nešto s čime smo i zadovoljni, ali kada se usporedimo sa zemljama zapadne Europe, gdje je obim cijepljenih veći od 90%, onda to nije zadovoljavajuće i trebamo intenzivno raditi na tome da se građani cijepe. Kada gledamo podatke imamo oko milijun građana koji nisu primili niti jednu dozu cjepiva, svega 900 tisuća građana primilo je treću dozu cjepiva", objasnila je Pavić Šimetin.

Nova kampanja za cijepljenje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokreće novu medijsku kampanju za cijepljenje protiv COVID-a. Nova kampanja za cijepljenje protiv COVID-a opet se najviše obraća onima koji uopće se nisu cijepili.

"U apsolutno najvećem broju slučajeva cijepljenje prvom dozom prođe bez problema, a onda se ti ljudi, kada pređu tu prvu prepreku, uglavnom cijepe i drugim dozama, ističe Pavić Šimetin dodajući da čak u populaciji starijoj od 85 godina, imamo oko 36 tisuća građana koji nisu primili niti jednu dozu cjepiva, a radi se o najrizičnijoj kategoriji."

Pavić Šimetin ističe da je u Hrvatskoj u ovom trenutku praktično u potpunosti prisutna omikron varijanta koronavirusa.

"Omikron varijanta ima tri podvarijante koje su kod nas prisutne. BA.2 varijanta omikrona prisutna je u otprilike 59 % uzoraka. Ona počinje prevladavati. Uz tu BA.2 varijantu vezuje se veliki porast oboljelih na zapadu Europe, takozvani šesti val. Kod nas je prosječno oko 300 novooboljelih na milijuna stanovnika, a u recimo Njemačkoj je to i do deset puta više."