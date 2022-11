Koliko su Rusima u kupnji Fortenove pomogli hrvatski poduzetnici, o tome je u RTL Danas razgovarao Ilija Radić s Ljubom Pavasović Viskovićem, odvjetnikom Miodraga Borojevića.

Zašto vas je gospodin Borojević angažirao, znači li to da ga je već netko kontaktirao od istražnih organa?

Još nije bilo nikakvog kontakta, ali kada te netko na takvoj poziciji na kakvoj je gospodin Matušić prozove da si napravio nešto što bi bilo kazneno i pozove institucije protiv tebe, razumno je angažirati odvjetnika.

Može li DORH uopće dolaziti na ispitivanje, može li on njega istraživati?

DORH može svakoga pozvati. No ovdje nema mjesta za DORH, ovo nije hrvatska priča nego se odvija potpuno i mimo Hrvatske. Radi se o tvrtki u Nizozemskoj, ona je nosioc udjela u Fortenova grupi i to je tvrtka s kojom je traženo. Hrvatska s tim apsolutno nema ništa.

Znamo da je gospodin Borojević bio visokopozicionirani u Fortenova grupi, je li on taj Hrvat ili jedan od Hrvata koji stoje iza ove operacije?

Da ne bi bilo ovakvih spinova kao do sad, jasno ću reći da je Borojević konzultiran od novog vlasnika paketa koji se nalazi u Nizozemskoj po pitanju vrijednosti dionica koje su bile predmet ovog trgovanja. Pitan je kakva je Fortenova grupa, u kakvom su perspektive i odgovorio je da je po cijeni po kojoj je Fortenova nuđen, da to je to izvanredno dobar posao, ako se posao može zakonito završiti. On nije bio spremnik. On je konzultiran od strane kupaca, a kupac je šik iz Dubaija. I on ga je konzultirao na predmet njegova interesa sada.

Premijer i predsjednik dosta posprdno komentiraju šeika?

Možda je premijer u poziciji da čovjeka takvog bogatstva i renomea u investicijskom svijetu može tako tretirati. Ja mislim da je to baš tako i da je premijer baš pametno odlučio. Radi se o izuzetno ozbiljnom investitoru, čija je skupina poznanika, bliskih suradnika već kontaktirala prije dvije ili tri godine Sberbanku u poslu, tada je cijena dijela vlasništva bila previsoka i povukli su se. Sada su procijenili da je trenutak za kupnju.