Andrija Jarak je u studiju RTL-a Danas o uzrocima, ali i pravosudnim posljedicama napada Torcide na policiju razgovarao s odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem.

"Mislim da ne neke stvari moraju resetirati, vratiti na početne položaje, da vidimo gdje smo svi pogriješili i u kojem smjeru treba dalje. Nedopustivo je da bilo tko napada hrvatsku policiju, ali nedopustivo je i da se smiješa jedan koktel u kojem će hrvatski policajac pucati iz pištolja u masu koja ga napada. To je tako pogrešno da se svatko mora zapitati gdje je pogriješio da do toga dođe", rekao je odvjetnik na samom početku razgovora.

Pavasović Visković tvrdi da ovo nije bio planirani napad nego jedan "izboj frustracija koje su se taložile godinama."

"Vi morate biti svjesni činjenice da današnje ravnateljstvo policije plaća cehove svojih prethodnika, toga da se većina visoko rangiranih policajca prešetavalo sa prominentnim pripadnicima zločinačke organizacije Zdravka Mamića i to su ta djeca gledala. Gledali su poljudskoj loži kako Mamić dolazi i radi incident s Ivom Begom, sa četiri načelnika policijskih uprava. To je samo po sebi skandal. Naravno da ova sadašnja postava policije nije promamićevska, ona nije kompromitirana, ali postoje rezidue iz prošlih vremena koje su isprovocirale ove ljude do te mjere da se na kraju moralo dogoditi ovo", kaže Pavasović Visković.

Smatra kako ne postoji opravdanje za njihov čin. Također, naglašava da treba napraviti temeljitu analizu te da je policija u svojoj strategiji napravila tri ključne greške.

"Od jutra se znalo da je Krešimir Antolić koji je zapravo jedan bivši korumpirani policajac PU zagrebačke, koji je Mamiću prodavao tajne, što je notorna činjenica, u svojoj fantazmagoriji smiješao nekakvu priču u kojoj će on napraviti problem Torcidi i Hajduku", rekao je, misleći na unos transparenata.

Pavasović Visković kaže da su transparenti trivijalnosti s kojima se uprave klubova ne smiju baviti.

"Hajduk službeni mora dopustiti Boysima da uđu na Poljud s bilo kakvim transparentom i da se sretno vrate kući. To je posao nogometnih klubova, a ne da rade takve gluposti. Policija je ujutro trebala imati procjenu da Torcida neće pristati ući na Maksimir bez svojih transparenata. To je kao da tražite od vojske da u rat ide bez zastave, dakle to se dogoditi neće", rekao je.

Odvjetnik je pojasnio kako su u tom slučaju trebali zatvorit Sveti Rok i vratiti ih nazad, ili ako su već došli ispred stadiona, da je policija trebala naložiti upravi Dinama da ih pusti na stadion.

Tvrdnje Antolića o pridržavanju propisa i zakona naziva dječjim prepucavanjem.

"Ako ćemo razgovarati na taj način će za par mjeseca biti pet mrtvih. Posao uprave kluba je da osigura Dinamu da dođe na stadion i vrati se u Split", kaže.

"Ako očekujete da ćete 1500 19-godišnjaka punih testosterona dovesti iz Splita u Zagreb, reći im da neće ući na stadion i onda ih mirno vratiti nazad, bolujete od ozbiljnih iluzija. Ja sam gledao odlazak Torcide sa stadiona i čovjeku do mene rekao da će biti gadnih problema", dodaje.

Odvjetnik tvrdi da je nedopustivo je da bilo tko napadne hrvatskog policajca.

"Malo tko od njih će izvaditi oružje i pucati bez ikakvog razloga", kaže te tvrdi da policija treba priznati svoje propuste, "kadrovska prešetavanja iz policije u HNS i obratno, da budu svjesni da su griješili u prošlosti i prestanu tretirati te ljude kao stoku."

"Ti klinci gledaju stvari u binarnom kodu. Treba pročistiti tu atmosferu, normalizirati odnose među klubovima i da postane normalno da ja sa svojim djetetom kao Hajdukovac mogu doći otići u Zagreb na utakmicu", govori te nadodaje kako je HNS trebao reagirati odmah.

"Trebali su reagirati odmah. Netko iz HNS-a trebao je biti na toj benzinskoj pumpi", kaže.

Od finala kupa u četvrtak kaže da ne zna što očekivati, no i da policija treba barem utrostručiti ono što je smatrala da je potrebno u ljudstvu za osiguranje te utakmice.