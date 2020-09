PAVASOVIĆ POTVRDIO DA JE POKAJNIK TERETIO DRUGE: ‘Da USKOK ima dokaze o primanju mita, već bi ih uvrstio u optužnicu protiv Barišića’

‘Pretpostavka je da je on iskazao da je sve radio na prijedlog Dražena Barišića, jer inače USKOK ne bi ukinuo istražni zatvor’, smatra odvjetnik

Predsjednik Uprave komunalne tvrtke VG Vodoopskrba iz Velike Gorice, Tomislav Jelisavec, prokazao je granačelnika Velike Gorice Dražena Barišića u tzv. aferi Janaf pa je pušten iz Remetinca i to na zahtjev Uskoka.

Neslužbenu informaciju je potvrdio i odvjetnik Dražena Barišića Ljubo Pavasović.

“Imam informaciju da je Tomislav Jelisavac dopunio svoju obranu, a nama to znači da je teretio neke suoptuženike i priznao cijelo djelo. Pretpostavka je da je on iskazao da je sve radio na prijedlog Dražena Barišića, jer inače USKOK ne bi ukinuo istražni zatvor. No još je puno pitanja na koja nemamo odgovore”, rekao je za N1 Ljubo Pavasović.

‘Da imaju dokaze o primanju mita, uvrstili bi ga u optužnicu’

“Mi smo kod prvog ispitivanja porekli iznesene optužbe i zadržali pravo da obranu dopunimo. Tada je bilo jasno da će uslijediti istražni zatvor, pa s opsežnom obranom ne bi ništa dobili. Vjerujem da ćemo do kraja negirati ono što nam se stavlja na teret i da ćemo objasniti kontekst svih događaja. Nije snimljen iznos novca, Barišića se tereti za trgovinu utjecajem i pogodovanje prilikom postupka javne nabave. Do sada bi USKOK da ima dokazne radnje o primanju mita to uvrstio u optužnicu, no za sada nema nikakvih naznaka o tome da bi Barišiću bio obećan bilo kakav novac”, rekao je Pavasović.

Dodaje i i kako nitko od branitelja još nije vidio cijeli spis.

‘Mislim da je sve ovo veliki folklor’

“Kada vidimo taj dokument moći ćemo reći tko je bila primarna meta, a tko je bio slučajno uhvaćen. USKOK nam to za sada nije dao”, rekao je.

Kazao je i kako Dražen Barišić o ostavci ne želi govoriti javno. “O tome smo razgovarali, ali nema nikakve odluke ili zaključka o tom pitanju. Za Grgića je ostavka bila najavljena, ali ne znam je li je i podnio. Činjenica je da, ako je netko gradonačelnik i da ostavku na tu poziciju, umanjuje mogućnost za ponavljanje djela.

Mislim da je ovo što se događa veliki folklor, a pošto ni mi nismo blizu sudnice, politika u nju nije mogla ući. Teško je da će politika o svemu moći odlučivati. Mediji i politika stvaraju kontekst, ali ne u nekoj dramatičnoj mjeri”, zaključuje, a folklorom je nazvao i prepucavanje Predsjednika i premijera.