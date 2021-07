Mirku Hrkaču, osobi sa stopostotnim invaliditetom, lani u rujnu pauk služba Zagrebparkinga podignula je automobil u Kačićevoj ulici i naplaćena mu je kazna od 500 kuna, iako je na vjetrobranskom staklu imao jasno istaknutu oznaku pristupačnosti koja je bila važeća. Unatoč tome što ima sve dokaze za to i njegovim višemjesečnim žalbama nadležnim uredima, kazna nije stornirana, piše Jutarnji list.

Kontaktirao je ljude iz Sektora za komunalno i prometno redarstvo grada Zagreba, no problem nije riješen. Štoviše, promijenili su razlog zbog kojeg mu je pauk odvezao auto, ali mu sada prijete još jednom kaznom.

Krivo mjesto oznake

Hrkaču su prvo prometni redari kao razlog kazne naveli da je znak koji ima istaknut na vjetrobranskom staklu požutio pa da datum isteka više nije bio vidljiv. Iako su u Redarstvu kasnije utvrdili da je oznaka bila valjana, Hrkač je ipak na kraju platio 500 kuna kako mu ne bi stigla ovrha. Nakon pregledavanja fotografija vozila, izblijedjeli datum na oznaci je odbačen kao razlog za kaznu, a Hrkaču su zatim rekli da znaka uopće nije bilo.

Hrkač se tada pozvao na Zakon o pravu na pristup informacijama i zatražio osobni uvid u fotografije. Prednje vjetrobransko staklo na kojem se treba nalaziti oznaka fotografirali su samo s lijeve, vozačeve strane, a oznaka je bila na desnoj.

Prijete mu novom kaznom

"Kolegica koja me vozila je nižeg rasta i ako je znak na vozačevoj strani, ometa je u vožnji. Bitnije mi je da ona vidi kamo vozi pa da nam se ne dogodi nesreća nego koja je 'prava' strana za staviti znak", objašnjava Hrkač za Jutarnji list. Kaže kako uopće nije znao da postoji točno određena strana na kojoj oznaka treba biti.

No, sada Hrkaču prijete i novom kaznom. Zato što nije dostavio podatke o vlasniku vozila, koje inače glasi na njegovu Zakladu 'Čujem, Vjerujem, Vidim', dobit će kaznu od 350 kuna, ili 700, ako ne plati odmah. Podatke o vlasniku vozila ima Zagrebparking, ali Redarstvo iz nepoznatog razloga do njih ne može doći pa traži Hrkača da ih dostavi i njima. Na sve to Hrkač se može žaliti na sudu, ali tek kada mu stigne prekršajni nalog.