Na uobičajenoj konferenciji za medije petkom, članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite osvrnuli su se na najnoviju situaciju s koronavirusom. Uz uobičajene podatke o incidenciji i udjelu sojeva među zabilježenim slučajevima, osvrnuli su se i na to što je Europski centar za prevenciju zaraznih bolesti, već treći tjedan zaredom obojio hrvatsku obalu u narančasto.

"Činjenica da smo ostali u narančastoj zoni je od iznimne važnosti. To je razlog za zadovoljstvo i za oprez. U Hrvatskoj je više od milijun i sedam tisuća turista, to je sjajno, ali i povećani rizik. No, moramo biti svjesni činjenice da nam to mora biti upozorenje na pridržavanje mjera i podstrek na cijepljenje, jer ta sigurnost koju nudimo turistima je neprocjenjiva. Moramo biti šampioni sigurnosti. U kontaktu smo s turističkim djelatnicima i zahvaljujem svima koji osiguravaju testna mjesta, liječnike, kontrolne punktove i cijepljenje. Sigurni turizam ove godine je najvažniji", poručio je ministar zdravstva Vili Beroš.

Potom je apelirao na starije sugrađane da se cijepe, a najavio je i novu akciju. "Žalosti me što imamo četiri preminula sugrađanina, nisu se cijepili. Molimo da se cijepite, štitite svoje živote. Pokrenuli smo dodatnu akciju aktiviranja patronažne službe, da idu od vrata do vrata i podsjećaju starije na cijepljenje", poručio je Beroš pritom se zahvalivši liječnicima koji su se cijepili u visokom postotku.