PATER ZAŠTITNIK ŠATORAŠA, BRUTALNO NAPAO PLENKOVIĆA: Ipak je brzo obrisao status i krenuo s izvlačenjem

Nakon što je na Facebooku objavio status u kojem je žestoko kritizirao premijera Andreja Plenkovića, pater Ivan Ike Mandurić taj je status uklonio rekavši da je pogriješio. Ispričao se Plenkoviću. Mandurić je javnosti postao poznat tijekom braniteljskih prosvjeda 2015., kada je prosvjednicima dao podršku na Markovu trgu.

‘Plenković je narodni neprijatelj No1’

Podsjetimo, u prvom statusu u kojem je kritizirao Plenkovića, Mandurić je napisao da je Plenković ‘najveći neprijatelj Hrvatske i naroda’, sve zbog nastupa Marka Perkovića Thompsona na dočeku srebrnih nogometaša na glavnom zagrebačkom trgu.

‘Ah, vrijeme je da se i to kaže:

Naš dragi premijer Andrej Plenković je najveći neprijatelj Hrvatske i naroda hrvatskog; njegovog identiteta i suštinskih vrijednosti koje baštini. Narodni neprijatelj No1. Nitko drugi iznutra, nitko drugi izvana. To se sve više i sve jasnije i sve češće, i na svaki način očituje. I to se mora reći, uvidjeti, i pamtiti.

Njegova politika se svodi na gaženje i zatiranje nacionalnog identiteta i kršćanskih vrijednosti, i svega onoga što je Hrvat teškom mukom pod svakakvim terorima čuvao i gradio, i za što su i naši branitelji ginuli.

To je neprijateljstvo prema narodu koje se ispoljava kroz izdajnički – neprijateljski način obnašanja vlasti. Da, ova vlast je neprijatelj naroda. A da je premijer Plenković kao takav i najveći neprijatelj Hrvatske, proizlazi iz činjenice da Hrvatskoj nitko u rukama nema moć i mehanizme preko koje može činiti – i čini takvu, neviđenu štetu. Nitko drugi ne može ni približno toliko zla nanijeti jer nema čime. Stoga je on, bez premca, najveći i najopasniji neprijatelj naroda. Pravi pravcati nacionalni izdajnik prvog reda. On beskompromisno i krajnje bezosjećajno i bez ikakvog respekta sve tako brzo ruši da me strah obuzima. Mi ovoga časa nemamo nikakvih mehanizama da se obranimo, jer predali smo mu sve što smo mogli: vlast samu.

Njegovo neprijateljsko djelovanje očitovalo se, kako u izdajničkom donošenju protunarodnih i protukršćanskih zakona tako evo i u spontanoj i naizgled maloj stvari, a tako velikoj – dočeku naših heroja koji proniješe neviđenu slavu svog naroda, kao što nikad nitko to ne učini. Ona je trebala bit još jedan trijumf sloge naroda, medija i reprezentacije. Ali, ukradoše i to.

“Sve će biti isto dok se ne onesposobi najvećeg neprijatelja Hrvatske”

“Da, ova naša krasna reprezentacija mogla je žariti i paliti i podizati nacionalni naboj sve dok nisu došli u Domovinu. No, uskoro je krenulo po starom. Thompson sabotiran, doček traljavo organiziran, odabrani režiser i voditelj koji nemaju veze s ovom pričom. Zapravo, dobro su odabrani da ugase i spriječe slavlje.

Naravno da je Plenković mogao – kad bi bio ono što nije; kako se ne bi dogodilo što se dogodilo, uzeti stvar u svoje ruke, i pobrinuti se da stvar bude savršena onoliko koliko je i važna.

Mogu misliti kako bi to neki Vučić u Srbiji napravio, Orban u Mađarskoj, pa i Bakir u Sarajevu… No, kod nas sve što ima veze s vlašću mora biti anemično. Sve, osim naroda.

Posve je jasno kako se Plenkovićeva anemičnost ne odnosi samo na sposobnost služenja vojske, nego, čini se da se ona, i to možda još više, odnos i na svako nesposobnost služenja Domovini. Šteta što onda nije izrijekom i zakonski posve lišen te mogućnosti.

Da, on će, i njegova vlada – i sve ono što ima moć, uz blagoslov u suradnju s vladom, idućih dana žestoko gasiti i sabotirati buđenje Hrvatske.

Ovaj zanos, sam po sebi, silno puno znači i ništa više neće biti isto, no, istovremeno, dok sve ostaje na samom zanosu, sve će ostati isto. Sve dok se ne anulira i onesposobi najvećeg neprijatelja Hrvatske – premijera Plenkovića; sve dok izdajnik naroda – njegovoga duha identiteta i vjere – ima vlast’, napisao je ranije Mandurić na Facebooku.

‘Nije to bilo pametno ni dobro, pogriješio sam’

Sinoć je uslijedilo brisanje tog statusa i isprika.

‘Dragi moj svijete!

Vidjeli ste da sam uklonio status od 17.7. u kojemu sam žestoko opleo po Plenkoviću. Nije to bilo pametno ni dobro, pogriješio sam. Stoga sam ga i povukao.

Moje neslaganje u više stvari s politikom Predsjednika Vlade nije nepoznato, ali moram se sada suočiti s činjenicom da su moje izjave, ponajprije u protivljenju s napucima Zakonika Kanonskoga prava, a to sebi ne smijem i neću dozvoliti, jer ljubim Crkvu; a uz to bile su i uvredljive, pa tako svakako neprikladne za svećenika.

Ispričavam se i njemu osobno, i svima koje su moje riječi uvrijedile i zbunile, a vidio sam da je takvih bilo puno. Žao mi je zbog iznesenih tvrdnji i načina izražavanja u spomenutom tekstu i ovom prilikom ga povlačim.

Kritiziranja postupaka i djela javnih osoba u raspravama je neizbježno i potrebno, ali trebalo bi se odvijati bez osobnih prozivanja. To zapravo nije ono što smatram svojim stilom, i nije kršćanski.

Bog bio s nama!’, napisao je na Facebooku.