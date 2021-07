Konačni dokaz povratka života u staro normalno, reporter Nautičke patrole Jutarnjeg osjetio je u trenutku kada je na popularnoj plaži Zrće naručivao piće. U gomili ljudi nije se mogao probiti do šanka, a onda mu se na leđa zalijepio znojni Nijemac izvikujući svoju narudžbu.

Iako na plažu nema ulaza bez covid-putovnica, potvrda o cijepljenju ili negativnog antigenskog testa za 100 kuna i 15 minuta na licu mjesta, staro normalno je na Zrću u punom pogonu. Jednom kad se uđe u party-zonu, kretanje je slobodno sve do ulaska u klub, gdje hostese provjeravaju papirologiju. Jedan od tih klubova je i kultna Papaya, gdje je plesalo vjerojatno i 1000 ljudi na kultne r'n'b hitove.

Na podiju pravila nema. Pleše svatko sa svakim, međusobno, grupno... Vješaju se jedni po drugima, grle, ljube, zalijevaju pićem. Kao da time poručuju - "Covide nestani!"

Ovoga nigdje nema

Neki oduševljeni Česi, što mašu hrvatskom zastavom, govore da ovakvih zabava u Češkoj nema. Skupina mlađih Zagrepčana, pak, tvrdi da je prošlog vikenda na Zrću bilo dvostruko više ljudi. "Stigli smo danas i ostajemo sedam dana. Ovo smo čekali, sve izgleda kao da je 2019. godina", pričaju redoviti gosti iz Slovenije.

U Papayu je ulaz do ponoći slobodan, a unatoč povećanim troškovima dolaska do Zrća zbog PCR i brzih testova, cijene su u klubovima pretpandemijske, kao u starom normalnom. Za DJ pultom stoji glavom i bradom Toni Dalić, sin nogometnog izbornika Zlatka. On se, u slobodno vrijeme, kada nije zaokupljen obvezama u NK Varaždinu, zaputi na Zrće i "odsvira koju"

"Puštao sam nešto stariji repertoar… Muzika se, kao i moda, ciklički vraća svakih dvadeset ili trideset godina… Tako da mladi danas itekako slušaju to", rekao je Toni, koji DJ-ira u Papayi već šest godina.

Covid-potvrde su 'must have'

Ipak, nije sve baš po starom normalnom. Covid-potvrde su "must have" na Zrću, a zaštitara je više nego inače, dakle, ima ih skoro koliko i gostiju. Uspješno tjeraju sve one koji se bez potvrda pokušavaju "ubaciti" u gužvu. I moraju, jer bez covid-potvrda ne bi bilo ni zabave.

"Noć je mlada, a i ti si", stoji na ogromnom LCD panelu na ulazu na Zrće. Svakih nekoliko sekundi se izmjenjuju motivacijske poruke, kojima se partijaneri pozivaju da plešu cijelu noć, ali i da se cijepe.

"Samo da nas ne stopiraju. Mi smo važan faktor ovdje. Plesom tjeramo virus. Znaš li to? Poruči tako stožeru, napiši to", poručuje hostesa na izlasku iz Papaye.