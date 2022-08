Saborska zastupnica Katarina Peović upozorila je na devastaciju antifašističkih spomenika.

"To je spomenik žrtvama fašističkog terora u Segetu Donjem i Vranjici koji je u potpunosti blokiran reklamom za mjesnu marinu, a kao što možete vidjeti tu imamo i građevinskog materijala, otpatke… Cijela situacija više podsjeća na brazilsku favelu nego na nekakvo spomen obilježje", rekla je Peović pritom pokazujući uistinu ružnu sliku ispred same općinske zgrade, uz glavnu prometnicu, odmah do autobusnog stajališta, a prenosi Slobodna Dalmacija.

Oporbeni općinski vijećnici žele obnoviti te spomenike

Napomenula je kako to nije jedini slučaj jer "imamo devastaciju antifašističkih spomenika i u Segetu Gornjem gdje je uništen spomenik Jozi Lozovini Mosoru".

Dodala je kako oporbeni općinski vijećnici upozoravaju da bi se ti spomenici trebali obnoviti te pišu podneske, na koje im nitko ne odgovara.

"Dugogodišnji zamjenik Vinka Zulima (HDZ), dugogodišnjeg bivšeg načelnika ove općine, Ivo Sorić nastavlja s njegovom politikom neodgovaranja vijećnicima, potpune ignorancije i zastrašivanja pa tako i novinara i u potpunosti ignorira pravo pristupa informacijama", kazala je saborska zastupnica, nastavljajući:

'Sramota s ovim spomenikom je šira od njega samoga'

"Ono na što želimo upozoriti jest da se progresivne snage u ovom kraju moraju okupiti, kako bismo odgovorili na samovladu HDZ-a, koji ovdje autokratski vlada već desetljećima, a Zakon o lokalnoj upravi i samoupravi nema, na žalost, institut smjene načelnika. Prema načinu na koji se ponaša aktualni načelnik Sorić, samo nasljednik Vinka Zulima, to bi uistinu trebalo unijeti u zakon.

Sramota s ovim spomenikom je šira od njega samog. U vrijeme kada se partizanski antifašistički spomenici već desetljećima devastiraju, fašističkim kolaboracionistima se dalo ime šetnice, dakle Zulimova djeda za kojeg se ozbiljno sumnja da je bio fašistički kolaboracionist zbog kojeg su mnogi antifašisti izgubili živote, uključujući i mog djeda kojemu je spomen obilježje malo dalje od ovoga, a koji je zbog prokazivanja fašistima bio prva žrtva fašističkog terora u ovom kraju", podsjetila je Peović.

'Ako nastave ovako, naša djeca će izgubiti budućnost'

Općinski vijećnik s nezavisne liste Vrime je!, Luka Jadrić, htio je naglasiti kako cijela priča apsolutno nije svjetonazorsko pitanje, jer povijest ne možemo i ne trebamo mijenjati.

"Mi s njima gubimo sadašnjost, a ako nastave ovako naša djeca će izgubiti budućnost", rezolutan je Jadrić, koji je iznio zanimljiv detalj ponašanja vladajućih u Segetu:

"Mi smo čak predložili da se šetnica nazove po dr. Franji Tuđmanu i HDZ je prijedlog odbio. Znači HDZ je odbio nazvati šetnicu po svom osnivaču. Nazvana je po djedu Vinka Zulima Virulice zbog čega je ovaj spomenik tu, koji je surađivao s talijanistima u vrijeme Drugog svjetskog rata."