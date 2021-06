Novi Zakon o fiskalizaciji na snazi je već pet mjeseci, a samoposlužni automati za kupnju parkirališnih karata u Zagrebu, trebali su tada biti povezani s Poreznom upravom i u realnom vremenu evidentirati svaku kupnju. No, u praksi se ništa nije dogodilo, zbog čega automati ne rade, a građani su ogorčeni. Naime, mnogi od njih su dobili kazne zbog neplaćenog parkiranja, iako ga nisu mogli platiti, piše HRT.

Romeo Ibrišević je jedan od građana koji je dobio kaznu od 60 kuna, odnosno vrijednost cjelodnevne karte, dok je pokušavao pronaći automat koji radi, ali i kupiti parkirnu kartu na kiosku.

Zagrebparking ne vidi problem

Iako su se odredbama novog zakona prilagodili vlasnici automata za parkiranje u drugim gradovima te nositelji OPG-ova koji svoje proizvode prodaju na jajomatima i mljekomatima, Zagrebparkingu nije bilo dovoljno niti pet mjeseci za prilagodbu. Čak štoviše, "pohvalili" su se da od 427 uređaja u gradu, njih tristotinjak - ne radi. Koliki je to problem, govori i činjenica da je lani na parkirališnim automatima kupljeno 1,3 milijuna karata.

Ali, to nije sve. U tome ne vide problem, jer, ističu, parkirna karta se može kupiti na kiosku, SMS porukom ili preko aplikacije. No, kupnja karte SMS-om stoji barem 70 lipa više.

"Tehnička prilagodba starijih automata izvršit će se nakon okončanja postupka javne nabave te svih potrebnih aktivnosti vezanih uz sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem", odgovorili su iz Zagrebparkinga.

Omogućiti druge načine plaćanja

Iako su prema tome benevolentni, Zagrebparking je, smatraju stručnjaci za prava potrošača, trebao osigurati druge pogodne načine naplate parkiranja.

"Osoba koja je stara ili na štakama, ne može za 5 minuta doći do kioska i može se teoretski dogoditi da dobije kaznu. To se ne može dogoditi. Ako imamo parkirne automate onda ti automati moraju biti u funkciji. Onaj koji ima parkirne aparate morao se pobrinuti da bude pripremljen za to razdoblje, ako nije onda potrošačima mora dati besplatne karte", govori Dijana Kladar, pravna savjetnica za zaštitu prava potrošača.

Zagrebparking, kao ni drugostupanjsko tijelo u Zagrebačkom holdingu, žalbu potrošača nisu prihvatili. Građani ne mogu računati ni na pokretanje kolektivne tužbe.

"Zato jer nemamo tijela koja to mogu učiniti. Odnosno imamo državu koja teško da će pokretati te postupke. Potrošači su potpuno nezaštićeni. Mi u zakonu imamo kolektivnu zaštitu. Ona postoji na papiru, ali u praksi ne", ističe Kladar, te zaključuje: "Društvo koje se nije pripremilo meni bi tu kartu trebalo dati besplatno ili omogućiti neki drugi način plaćanja tih SMS poruka. Mogli su dogovoriti s teleoperatorom da će trošak parkirne karte ići na Zagrebački holding. Tada bi ta solucija možda i bila u redu."