Internetom je krenula kružiti snimka iz središta Splita na kojoj se prikazuje spolni čin dvoje ljudi, i to nasred ulice. Prema hrvatskome zakonu, to je kažnjivo.

"Ja san proša cili svit, nisan vidija da to stranci rade po Španjolskoj, Francuskoj…", kaže Joško.

Turisti su za Dnevnik Nove TV poručili kako to nije u redu te kako bi u njihovoj zemlji zbog seksa na javnom mjestu vjerojatno bili uhićeni.

"Vidila san dva puta uriniranje i to - žena ili cura stoji kraj njega, a on… grozno…", kaže Ani iz Splita.

Pitanje bontona

Drugi pak vjeruju kako veliki gradovi u Europi nisu iznimka.

"Po meni je to pitanje bontona, neovisno o turizmu. Znam da se ljudi opuste, ali ove situacije su too much", smatra Ana iz Zadra.

Tijekom šetnje Splitom se mogu vidjeti prazne boce kao ostaci partijanja, a postoje i znakovi upozorenja kako je negdje zabranjeno hodati u kupaćim kostimima, no za njih nitko ne mari.

'To bi trebalo kažnjavati'

U Zakonu pak stoji: tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute od 50 do 200 njemačkih maraka ili kaznom zatvora do 30 dana.

"To bi tribalo kažnjavat. Ne možete doći u Beč i urinirati. Za to ćete platit 500 do 1000 eura", dodaje Ani.

Splitska turistička zajednica poručuje kako treba povećati kazne i broj policajaca.