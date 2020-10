Nakon jednomjesečne odgode u četvrtak bi u cijeloj Hrvatskoj trebao zaživjeti sustav e-uputnica, no one klasične, papirnate će u nekim slučajevima ipak ostati u upotrebi

Simbol domaćeg zdravstvenog sustava, papirnate crvene uputnice za pregled kod specijalista, od 1. listopada odlaze u povijest. Zamijenit će ih njihova elektronička varijanta i to nakon što je njihovo uvođenje zbog tehničkih teškoća bilo prolongirano za mjesec dana.

“Uputnice i e-naručivanje nama nisu strani, mi to radimo već četiri ili pet godina. Imamo implementirano u naš informatički sustav, mi smo to i radili ovih godina, međutim nije bilo sve dostupno što je trebalo biti dostupno”, objasnila je za RTL Danas liječnica obiteljske medicine Slava Posenjak Pavišić.

Smanjenje gužvi u ambulantama

Digitalizacija bi trebala smanjiti broj pacijenata koji svakodnevno pohode ordinacije svojih obiteljskih liječnika, pogotovo dok traje epidemija koronavirusa.

“Mislim da će to olakšati nama pacijentima, em što smo bolesni još moramo tu stajati i hodati. Mislim da će to biti najbolje rješenje za nas. Ja se nadam napokon u 21. stoljeću pomaku”, rekla je Marija, a Blanka je dodala: “Nisu svi ljudi ni upućeni online. Toga nije malo. Puno je pacijenata. Nadam se boljem, samo boljem. Ovo je katastrofa za sada.”

Liječnici jedva dočekali

I najveća bolnica u Hrvatskoj, zagrebački Klinički bolnički centar, spremna je za e-uputnice. Do sada su zaprimili gotovo pola milijuna papirnatih uputnica, pa liječnici jedva čekaju elektroničke.

“Hvala Bogu da je došlo to vrijeme. Do sada smo morali imati i crvenu i elektroničku uputnicu, pa to traje više od pet godina. Vrlo je jednostavno, najlakše je samo doći sa zdravstvenom iskaznicom i doći na pregled. Uvijek je puno lakše popeti se s magarca na konja, nego s konja na magarca”, smatra Boris Ujević, ginekolog u KB Sveti Duh.

Papiri u slučaju nužde

Papirnate uputnice će ipak ostati u upotrebi, ako se pacijenta upućuje u privatnu ustanovu koja ima ugovor s HZZO-om, ali i kada, primjerice, padne server ili nestane struje. “Informatičke službe se pripremaju pustiti u pogon e-uputnicu čim informatički sustav to dopusti. Znate, to vam je vrlo, vrlo opsežna procedura koja zahtijeva niz elemenata. Možda i sutra”, poručio je ministar zdravstva Vili Beroš.