PAPIR BEZ KOJEG SE NE MOŽE, A ČESTO GA NEMA: I država i banke inzistiraju na dokumentu koji je postao noćna mora kupaca stanova

Otkako je 2017. godine započeo program subvencioniranja stambenih kredita, banke inzistiraju na uporabnoj dozvoli i za kredite koje ne subvencionira država. No, problem je što se do velikog broja uporabnih dozvola ne može doći ili ne postoje, naročito za građevine koje su izgrađene prije 1968. godine

Do kraja rujna traje treći krug natječaja za dodjele subvencioniranih stambenih kredita, a jedan od obaveznih dokumenata koji se mora predati je uporabna dozvola za stan koji kupujete. No, pribavljanje uporabne dozvole često je i najizazovniji dio prilikom skupljanja dokumentacije jer za velik broj zgrada ne postoji uporabna dozvola ili je do nje teško doći, piše tportal.

Na taj problem agencije za promet nekretninama već su više puta upozoravale, a u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja kažu da se u pravnoj državi ne mogu odobravati subvencije za zgrade i kuće koje nemaju potvrdu da su legalne. Jedna od tih potvrda je i uporabna dozvola. Kada je 2017. godine započeo program subvencioniranja stambenih kredita, banke inzistiraju na uporabnoj dozvoli i za one kredite koje ne subvencionira država, što prije nije bio slučaj.

Do velikog broja uporabnih dozvola ne može se doći

“To zna biti velik problem jer nema svaka zgrada uporabnu dozvolu, posebno one koje su izgrađene prije 1968. godine. Vlasnici nekretnina ne znaju što im sve treba za prodaju stana. U tijeku je natječaj za subvencije koji će trajati još dva tjedna. Vlasnik stana ne zna kada je zgrada izgrađena, a nema ni uvjerenja da je to bilo prije 1968. Treba vam nekoliko dana da to izvučete, a onda vam treba još dva tjedna do mjesec dana da se izvuče uvjerenje o uporabi građevine. Zbog toga se kupac takvog stana ne može prijaviti za subvenciju”, kazala je za tportal odvjetnica Ana Doležal, pravna savjetnica zagrebačke agencije za promet nekretnina Opereta.

Ona kaže da se velik dio uporabnih dozvola nalazi u Zemljišnoknjižniom odjelu zagrebačkog Općinskog građanskog suda (gruntovnici), ali do njih se ne može uvijek doći.

“Postoji pozitivna zabilježba na samoj nekretnini, ali kad se traži uporabna dozvola u ispravama, nema je. Moguće je da je izgubljena ili da je ostala zametnuta u neki drugi spis. Većini banaka dovoljna je pozitivna zabilježba, ali neke baš traže papir na kojem piše uporabna dozvola”, pojasnila je Doležal.

Razlika između akta za uporabu i uporabne dozvole

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) naglašava da je prilikom podnošenja zahtjeva za subvencioniranje kredita akt o uporabi građevine obavezan, a u njega uz uporabnu dozvolu spadaju još i završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine, uvjerenje za uporabu, potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje akt za uporabu te rješenje o izvedenom stanju/potvrda izvedenog stanja izdano u postupku legalizacije nekretnine.

“Zna se dogoditi da referenti u bankama ne znaju što sve predstavlja akt za uporabu, već inzistiraju samo na uporabnoj dozvoli. Zbog toga dolazi do konflikta između banke, agencije i kupca”, kaže odvjetnica Doležal iz agencije Opereta za tportal.

Ona smatra da banke pretjeruju inzistirajući na uporabnoj dozvoli jer su prije upisivale hipoteke na stan ili kuću bez uporabnih dozvola.

“Banci je bitno da nekretninu ako se redovno ne isplaćuje kredit može prodati u ovršnom postupku. Ona će takvu nekretninu prodati bez problema, imala ona ili ne imala uporabnu dozvolu”, zaključuje.

