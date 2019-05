PAPA FRANJO PROGOVORIO O PROGLAŠENJU ALOJZIJA STEPINCA SVETIM: ‘On je bio krepostan čovjek, ali postoje neke nejasne točke’

Po pitanju kanonizacije Alojzija Stepinca, papa Franjo konzultirao se s patrijarhom Srpske pravoslavne crkve

Tijekom povratka sa službenog posjeta Bugarskoj i Sjevernoj Makedoniji, papa Franjo u zrakoplovu je razgovarao s novinarima, pa tako i s HRT-ovim dopisnikom Silvijem Tomaševićem.

On je papu Franju pitao o temi kanonizacije Alojzija Stepinca. Konkretno, zanimalo ga je koliko će se čekati dok se Stepinca ne proglasi svetim.

“Stepinac je bio krepostan čovjek, stoga ga je Crkva proglasila blaženim. No, u određenom trenutku u procesu kanonizacije postoje nejasne točke, povijesne točke. Molio sam se, promišljao sam to, tražio sam savjete i vidio da trebam zatražiti pomoć patrijarha SPC-a Irineja. On je velik patrijarh. Irinej je pomogao, napravili smo zajedničko povijesno povjerenstvo i surađivali smo. I Irineju i meni jedini je interes istina. I da ne pogriješimo. Čemu bi služilo proglašenje sveca ako tu istina nije jasna? Nikomu to ne bi služilo”, rekao je papa Franjo.