PAPA FRANJO POSLAO PORUKU NAKON POTRESA U PETRINJI: ‘Posebno se molim za one koji su izgubili živote i za njihove obitelji’

Nakon razornog potresa magnitude 6.2 prema Richteru koji je jučer pogodio područje Petrnji, danas je papa Franjo Twitteru poslao poruku pogođenima potresom.

“Jučer je potres u Hrvatskoj nanio žrtve i uzrokovao ozbiljnu štetu. Izražavam svoju blizinu ranjenima i onima koje je potres pogodio, a posebno se molim za one koji su izgubili živote i za njihove obitelji”, napisao je.

Yesterday, an earthquake in Croatia caused victims and caused serious damage. I express my closeness to the wounded and to those who have been affected by the quake and I pray in particular for those who have lost their lives and for their families.

— Pope Francis (@Pontifex) December 30, 2020