Paola Petrinić proslavila je svoj 100. rođendan, a doživjeti stotu za nju nije bila, kako je kazala, nikakva muka. Svoj jubilarni rođendan, kako piše Danas.hr, Paola je dočekala živeći prilično spartanski. Pazila je što jede, nikada se nije napila, ali ni - zaljubila.

"Bila sam i vesela, bila sam i žalosna - kako kada. Bila sam lijepa žena, imala sam dečke koji su me pratili, ali nije to bilo to", priznala je ova stogodišnjakinja.

Sebi za rođendan želi: "Evo, vas. Društvo ovo i vas. Ovu moju dragu djecu koja su tu okolo mene. To je za mene raj". A te želje bile su joj ispunjene.

Foto: Danas.hr Foto: Danas.hr