PAO ZADARSKI KRIMINALAC KOJI SE PROSLAVIO FILMSKIM BIJEGOM: Djeca kod socijalnih radnika jer im je mama u zatvoru

Uhićen je Zadranin koji je pokušao ubiti dvojicu policajaca

Konačno je uhićen Zadranin Pero Č., kriminalac koji je pokušao ubiti dvojicu policajaca te postao poznat po filmskoj potjeri u Zadru, izvijestili su iz PU zadarske.

TKO JE TIP KOJI JE PO ZADRU BJEŽAO OD POLICIJE? Njegov ‘životopis’ je prilično bizaran, ali bio je vrlo živahan

Njega su u Mercedesu zagrebačkih oznaka, u subotu, uhitili pripadnici sisačko-moslovačke Interventne policije u mjestu Šaševa pokraj Gline, dok su prikriveno pazili na krijumčare migranata.

U neposrednoj blizini pronađen je ukradeni motocikl te Opel kombo s lažnim tablicama koje je Zadranin koristio u bijegu. Perina djeca pronađena su u Zagrebu na Borongaju s 31-godišnjom osobom. O njima se brinu nadležne službe jer je majka u zatvoru budući da je s Perom sudjelovala u jednom kriminalnom djelu.

Podnesena kaznena prijava zbog pokušaja ubojstva

Protiv Pere, koji je iz zatvora izašao prije nekoliko mjeseci, podnesena je kaznena prijava zbog teškog ubojstva u pokušaju na štetu policijskih službenika, teških krađa, krađe vozila i motocikla, pokušaja iznude i povrede djetetovih prava.

Trenutno se nalazi u istražnom zatvoru, a samo za pokušaj ubojstva policajaca mogao bi završiti u zatvoru na 10 godina

Utočio gorivo bez plaćanja računa

Podsjetimo, sve je započelo kada je 32-godišnjak 27. studenog u večernjim satima na benzinskoj crpki u Zadru u svoj BMW utočio gorivo bez da je platio račun. Potom se odvezao na Put Gumlina na zadarskom Bokanjcu te provalio u prostorije elektrooinstalacijskog obrta 42-godišnjaka pokušavši ukrasti veću količinu električnih kabela.

Zatim se s ugašenim svjetlima dovezao do makadamskog parkirališta na Putu Gaja. Tako je došlo do pucnjave, a zatekli su ga policajci koji su ga pokušali privesti. Međutim, Pero je počeo bježati automobilom, udarivši u dva automobila u vlasništvu 57-godišnjakinje. Pritom je pokušao udariti policajce koji je su se spasilii preskakanjem zida.

Policajci su pucali u gume Perina automobila. Uspjeli su mu probušiti tri gume, no ni to ga nije zaustavilo pa se nastavio voziti na jednoj gumi sve do do križanja ulice Puta Nina i Lovre Matačića. Međutim, tamo je ušao u slijepu ulicu, pa je izašao iz automobila i pobjegao.

Provalio u pekarnicu i ukrao više od 2000 kuna

Potom je provalio u pekarnicu iz koje je ukrao nešto više od dvije tisuće kuna i ključeve vozila Opel Kombo te se odvezao u do Bibinja, gdje je prijeteći nožem od 31- godišnjaka pokušao iznuditi veću količinu novaca.

U Zadru u Skradinskoj ulici ukrao je motor Yamahu, stavio ga u Opel Kombo i odvezao se do obiteljske kuće. Tamo je pokupio djecu i odvezao do Zagreba gdje je na Borongaju imao sređen smještaj.

Pobjegao iz istražnog zatvora prošle godine

Kako piše Slobodna Dalmacija, Pero je iz istražnog zatvora u Zadru uspio pobjeći kroz prozor tijekom obavljanja radova u prizemlju zgrade krajem prošle godine. Tamo se nalazio zbog krađe i ubojstva u pokušaju u Zemuniku Donjem. Međutim, kako piše Slobodna Dalmacija, u zatvor se vratio sam već idući dan. Tvrdio je da je osjećao nostalgiju za suprugom i djetetom.