HRVATSKA POSLA: Pao HŽ-ov natječaj jer su posao vrijedan 22 milijuna kuna dali konzorciju poznatom po davanju mita

Državna željeznička kompanija HŽ Infrastruktura nedavno je na javnom natječaju za izradu studije za modernizaciju nizinske pruge Zagreb Rijeka, na dionici Oštarije-Škrljevo, odabrala konzorcij u kojem je podizvođač radova tvrtka čiji su bivši zaposlenici u Njemačkoj pravomoćno osuđeni za korupciju, odnosno za davanje mita kako bi ta njemačka tvrtka prošla na sličnim javnim natječajima u drugim državama, objavio je u srijedu Jutarnji list.

Unatoč toj činjenici, iako su pri dostavi dodatne dokumentacije bili svjesni da je ova tvrtka osuđena za davanje mita u sličnim postupcima, HŽ Infrastruktura nije smatrala da konzorcij treba isključiti iz postupka odabira nego im je dodijelila posao vrijedan 22,4 milijuna kuna s PDV-om. Zato je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave sredinom travnja, postupajući po žalbi drugih sudionika natječaja, poništila odluku o odabiru i naložila HŽ Infrastrukturi da žaliteljima plati troškove postupka u iznosu nešto većem od 45.000 kuna, navodi dnevnik.

Davali mito za poslove u Libiji, Grčkoj i Tajlandu

HŽ Infrastruktura još je 9. travnja prošle godine raspisala natječaj, pristiglo je sedam ponuda, da bi nakon više od godinu dana kao najpovoljniju odabrala ponudu konzorcija tvrtki Željezničko projektno društvo d.d., Granova d.o.o., Institut IGH d.d., Rijeka-projekt d.o.o. te IPZ., koji su pak kao podugovaratelja naveli tvrtku DB Engineering&Consulting GmbH iz Njemačke.

Dvoje bivših zaposlenika te tvrtke, na što je upozorio drugi konzorcij koji je izgubio na natječaju, a koji je sastavljen od tvrtki iz Njemačke, Mađarske, Sjeverne Makedonije i iz Hrvatske u svibnju 2015. pri Općinskom sudu u Frankfurtu osuđeno je pravomoćno na novčanu kaznu od 1,6 milijuna eura jer su “izvršili neopravdana plaćanja ili dali neopravdane pogodnosti stranim donositeljima odluka” u Grčkoj, Libiji i Tajlandu u razdoblju od 2003. do 2008., odnosno osuđeni su za korupciju, ističe Jutarnji list.

Iz tvrtke otpušteno tridesetak menadžera

Slučaj je otvoren 2013. godine, a DB Engineering&Consulting je te godine, spašavajući ugled, otpustio više od 30 menadžera, voditelja projekata i rukovoditelja zbog sumnje da su sudjelovali u podmićivanju dužnosnika u spomenutim zemljama.

No, čelnim ljudima HŽ Infrastrukture to nije sporno, jer pravdaju ih da su kažnjeni prekršajno, ne i kazneno za korupciju, a opravdanje im je bilo i to što je riječ o bivšim zaposlenicima koji sada nemaju utjecaj na poslovanje tvrtke. No, Državna komisija demantira HŽ Infrastrukturu i zaključuje da je uvjet za isključenje tvrtke ispunjen prema našim zakonima jer je riječ o pravomoćnoj presudi za korupciju, bez obzira na to je li riječ o prekršajnom ili kaznenom postupku, piše Jutarnji list.