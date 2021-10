DHMZ je za nedjelju izdao crveni meteoalarm zbog udara bure u Velebitskom kanalu, a najavljena i mogućnost snijega. To se i ostvarilo – Mještani Begovog Razdolja već su snimili prve pahulje, a kako prenosi Istramet, snijeg se očekuje i u ostatku Gorskog Kotara te Lici,

Utjecaj visinske ciklone jutros se osjeća u cijeloj regiji, a pritom je najsunčanije u Istri. U sjeveroistočnoj struji pritječe nam vrlo hladan kontinentalan zrak, dok u višim slojevima atmosfere stiže vlažan zrak s jugozapada.

U takvoj situaciji u Gorskom kotaru i Lici počinju se javljati oborine koje će sukladno najavama intenzivnije biti u drugom dijelu dana te naročito u noći na ponedjeljak.

Smirivanje do sutra

Kako prognozira DHMZ, sutra nas očekuje promjenljivo vrijeme, u unutrašnjosti pretežno oblačno. Mjestimice kiša, u višem gorju povremeno i susnježica i snijeg, a na jugu pljuskovi i grmljavina.

Oborina će biti češća u prvom dijelu dana. Puhat će većinom umjeren, na udare ponegdje i jak sjeveroistočni vjetar, poslijepodne u slabljenju. Na Jadranu umjerena do jaka, podno Velebita i Biokova na udare olujna, ponegdje i orkanska bura, a na jugu umjereno jugo i istočni vjetar, navečer u okretanju na buru. Najniža temperatura zraka od 3 do 8, na Jadranu od 8 do 13 °C. Najviša dnevna između 6 i 12, na Jadranu od 12 do 17 °C.