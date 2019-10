PAO JE PRVI SNIJEG OVE SEZONE! Zabijelilo se na Sljemenu, na Jadranu puše bura, a već sutra stiže nam nova promjena

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a magla mjestimice smanjuje vidljivost na autocesti A6 Rijeka-Zagreb

Pao je prvi snijeg na Sljemenu. Državno hidrometeorološki zavod Hrvatske (DHMZ) javlja da je palo čak četiri centimetra snijega. Danas će u Hrvatskoj biti promjenjivo oblačno vrijeme uz česta sunčana razdoblja u drugom dijelu dana, prognoza je DHMZ-a.

Malo kiše može pasti uglavnom u prvom dijelu dana, osobito u središnjim predjelima, na jugu zemlje te u gorju gdje će u najvišim predjelima kiša prelaziti u slab snijeg. Vjetar će biti većinom slab, na Jadranu slaba i umjerena bura, na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana mjestimice i jaka s olujnim udarima. Najviša dnevna bit će od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19 Celzijevih stupnjeva.

OGLASIO SE VAKULA: Osim hladnoće i kiše stiže novi, opasan problem: ‘Nadam se da ovo neće povećati broj moždanih udara’

Skliski i mokri kolnici

Mokri su i skliski kolnici u većem dijelu zemlje, a magla mjestimice smanjuje vidljivost na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo i Kikovica, upozoravaju danas ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK). Zbog jakog vjetra autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice otvorena je samo za osobna vozila, a za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče te Paški i Krčki most.

Na autocesti A7 Draga-Šmrika, lokalnoj cesti Križišće-Kraljevica i Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle, a na dionici između Novog Vinodolskog i Senja te između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Vozačima HAK savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na većini graničnih prijelaza nema dojava o duljim čekanjima. Pomorski i željeznički putnički prijevoz teku uglavnom redovito.

Za vikend se vraća ‘proljeće’

Sutra, na blagdan Svih svetih, na Jadranu će biti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, ujutro ponegdje uz mogućnost slabog mraza i magle. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu u početku umjerena do jaka bura koja će tijekom dana oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura zraka od -1 do 4, na Jadranu između 5 na sjevernom dijelu do 12 na južnom. Najviša dnevna od 10 do 15, na Jadranu između 16 i 20 °C.

Za vikend nas, osobito u nedjelju, očekuje kratkotrajni povratak “proljeća”, a tamperature bi ponegdje mogle narasti i iznad 20 stupnjeva. Toplo vrijeme, pogotovo za ovo doba godine, trebalo bi se zadržati sve do sredine idućeg tjedna.