Ministarstvo prometa, Zagrebačke ceste i gradonačelnik Milan Bandić jučer su upozoreni na loše stanje stupova na kojima leži nadvožnjak na Slavonskoj aveniji. Zabrinuti građanin kontaktirao je Operativno-komunikacijski centar te obavijestio o lošem stanju na trećoj razini petlje kojom vozila idu iz smjera istoka prema jugu, odnosno koja iz smjera Slavonske avenije na križanju s Držićevom žele skrenuti u Držićevu u smjeru Novog Zagreba, piše Jutarnji.

Napravljeni su izvidi

Ne zna se na što je građanin točno upozorio, no poznato je da je ta informacija smjesta javljena svim nadležnim službama. PU zagrebačka potvrdila je kako su primili dojavu od zabrinutog građanina te su nakon toga izašli na teren, napravili izvid i obavijestili nadležne službe Ministarstva i Grada Zagreba. Zagrebačke ceste su postavile novi znak ograničenja prometa, a na teren je poslan inspekcijski tim Sektora za ceste na čelu s inspektorom Antunom Vonićem, kao i Milan Bandić.

Obavljen je pregled stupova na kojima leži najviši nadvožnjak na petlji te su inspektori kao preventivnu mjeru odlučili zatvoriti tu razinu za sva vozila teža od tri i pol tone. ‘Taj znak će tamo stajati dok se ne obavi pregled u sklopu redovitog održavanja’, rekao je Vonić.



Čekaju se inspekcijski nalazi

Ministarstvo naglašava kako nema mjesta panici, navode kako će već danas biti obavljeni kompletni izvidi svih stupova te će nakon toga biti poznato pravo stanje kompleksa. Građevinski vještak Žarko Željko nije htio podrobnije komentirati slučaj. ‘No znam da na toj najvišoj razini postoje dvije trake i da često policija tamo stoji i zaustavlja one koji voze po zabranjenoj traci. Isto tako taj znak zabrane sigurno nije stavljen bez ikakvih razloga. Dakle, imamo znak, imamo policiju i to može ukazivati da se nešto događa, no za konkretnu ocjenu trebalo bi pričekati inspekcijske nalaze’, kazao je Željko.

Iznenađeni građani

Nova regulacija jučer je iznenadila građane u prometu pa je više puta došlo do zastoja, nastanka kolona, dok neki ZET-ovi autobusi nisu mogli koristiti zatvoreni nadvožnjak, već su morali ići drugim putem. Autobusna linija 222 (Remetinec – Žitnjak) vozi izmijenjenom trasom, a linija 107 vozit će po normalnom rasporedu.