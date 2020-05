PANIČNO FORSIRANJE TURIZMA: Plenkovićev potez s granicama teški je hazard, ali tko još mari za preporuke doktora kad HDZ mora na izbore

Umjesto da traže alternativne načine za očuvanje gospodarstva i provedu reforme, Plenković i HDZ odlučili su odigrati na kartu turizma

Poput utopljenice koja se za slamku hvata, Hrvatska je doslovno preko noći otvorila granice za turiste – nema više mjerenja temperature, obaveznih negativnih PCR testova i dvotjedne karantene – dovoljno je samo imati potvrdu o rezervaciji smještaja i to je to. Posve je to u suprotnosti s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, ali tko još mari za epidemiološke preporuke i opasnost koja nam prijeti od zdravstveno nekontroliranog ulaska stranaca u zemlju, u trenutku kad je HDZ-u najvažnije stvoriti privid kako ostajemo zemlja čuda s najsposobnijom vlasti u Europi?

Toliko smo čudo da je Hrvatska turistička zajednica u ‘zaključanom’ travnju zabilježila čak 392 tisuće noćenja 9500 ljudi. To bi značilo da su brojni od tih ‘turista’ noćili dvaput dnevno i to pod uvjetom da su svi baš svih 30 travanjskih dana proveli u Hrvatskoj. Tako to biva kad se brojke prigodno pumpaju i namještaju, a da onaj tko ih pumpa nije svladao ni matematiku osnovne škole.

Kad smo već kod slobodnog tumačenja brojki u sektoru turizma, savjetnica resornog ministra Barbara Mesić, u emisiji ‘Otvoreno’ proslavila se ponosnom izjavom kako je “jedna od najvećih komparativnih prednosti naše obale to što je duga 6000 km, što je dvostruko više od francuske obale i osigurava potrebnu socijalnu distancu”. Francuska obala duga je 4668 km, a hrvatska obala bez otoka duga je 1777 km, s otocima 5.835 km. Dakle, gospođo Mesić, hrvatska obala nije dvostruko duža od francuske – nađite si neki drugi razlog za nacionalni ponos i obrazlaganje nekontroliranog otvaranja granica strancima.

Tko će rasporediti turiste po obali?

No, nepoznavanje dužina obale zemalja na koje se referira i nije najveći problem s izjavom savjetnice Mesić jer većim dijelom ta naša obala uopće i nije primjerena za turističke sadržaje, pogotovo oni dijelovi koji se nalaze izvan urbanih sredina. Posve je nejasno kako Ministarstvo turizma misli razmještati turiste. Znači li to da turisti ne mogu slobodnom voljom odabrati željenu destinaciju za ljetni odmor?

Hoće li država ograničiti broj rezervacija po pojedinom gradu/selu/naselju ili neće biti tog ograničenja, ali će biti ograničen broj kupača na javnim plažama? Bude li gužva u Makarskoj, a pustoš u Pločama, hoće li turisti biti preraspoređeni na kupanje u Ploče? Ako je gužva i u Makarskoj i u Pločama hoće li se morati kupati na Pelješcu? I tko će ih prerasporediti? Ministarstvo turizma? Policija? Epidemiolozi?

Ah, toliko je nepoznanica u hrvatskom turizmu ovih dana i toliko možemo čuti propagandnih besmislica da to postaje sve teže i pratiti. Šef HTZ-a Kristian Staničić uvjeren je kako će turisti pohrliti u Hrvatsku jer ćemo “iskoristiti naš imidž sigurne destinacije, koji se tijekom borbe protiv koronavirusa samo učvrstio”. Lijepa je to glazba za neke napaćene biračke uši, međutim, sve su države iz kojih bismo željeli dovesti turiste još uvijek zatvorene i propisuju svojim građanima obaveznu karantenu od 14 dana po povratku u matičnu zemlju. Vlastima u tim državama, na čelu s Njemačkom i Francuskom, očito je daleko više stalo do zaštite zdravlja nacije nego hrvatskim vlastima. Zbilja smo stranci u vlastitoj zemlji.

Ministar turizma Gari Capelli uvjerava naciju da smo bolji od mnogih zemalja Europske unije. Što ako nas požele posjetiti građani zemalja koje su, prema Capellijevim mjerilima, mnogo gore od Hrvatske? Kod nas sve može za šaku eura, a toliko smo sigurna destinacija da je policija hrvatske državljane koji se vraćaju s privremenog rada u inozemstvu, a koji su dokazano bili izloženi mogućoj zarazi koronavirusom, morala danima tražiti po čitavoj zemlji. I kako sad objasniti to da hrvatski državljani moraju u karantenu kad se vraćaju kući, a stranci ne moraju?

Vjera u odgovorne turiste

Premijer Andrej Plenković kaže da je Hrvatska “više nego privlačna destinacija za sve koji nas poznaju” te da nam je u interesu da se gosti koji će doći ponašaju kao i hrvatski građani u koronakrizi tj. izrazito odgovorno. Da, turisti su inače poznati po odgovornom ponašanju, a i iz dana u dan vidimo kako su hrvatski građani odgovorni i pridržavaju se epidemioloških mjera pa ne krše mjere samoizolacije i kreću se među ljudima isključivo sa zaštitnim maskama. Uostalom, ako smo otvorili granice računajući na odgovorno ponašanje turista, čemu onda aplikacije za praćenje mogućih zaraženih osoba u slobodnom kretanju?

Svjetska turistička organizacija procjenjuje pad od čak 80 posto u odnosu na 2019. godinu, ovisno o tome koliko dugo će ograničenja putovanja biti na snazi. Zračne luke postale su kritična mjesta u obrani od zaraze koronavirusom, aviokompanije nisu u stanju osigurati potreban fizički razmak među putnicima. O tome, u kontekstu propasti turističke sezone, izvještavaju svjetski mediji, a imali smo se i sami priliku uvjeriti kako to izgleda na primjeru dvaju letova Frankfurt-Zagreb na kojima nam je stiglo 12 novih zaraženih ljudi.

Može li se očuvati gospodarstvo bez rizičnog forsiranja turizma?

Opet svi pričaju o drugom valu epidemije premda još uvijek nije završio ni prvi niti se zna kad bi mu mogao doći kraj. Hrvatska, unatoč svim propagandnim uvjeravanjima, nije pobijedila koronavirus (kamo sreće da jest), brojke jesu optimistične, ali kad isti ljudi kontroliraju brojke i imaju interes da one budu što bolje, dobro je zadržati građansko pravo na sumnjičavost.

Točno je da bi propast turističke sezone mogla imati katastrofalne ekonomske posljedice za Hrvatsku jer nam prihodi od turizma čine 25 posto BDP-a i deseci tisuća ljudi kroz turizam ostvaruju jedine prihode. No, posljedice nekontroliranog širenja zaraze zbog otvorenih granica mogle bi biti daleko gore – nije riječ samo o ugrožavanju života i zdravlja hrvatskih građana, nego i o troškovima zdravstvenog sustava i ponovnom kompletnom zatvaranju ekonomije.

Umjesto da traže alternativne načine za očuvanje gospodarstva, zauzdaju inflaciju u zamahu, režu sjekirom županije, općine i gradove te nepotrebne državne i paradržavne kanale kojima se neformalnim putem odljeva novac poreznih obveznika, Plenković i HDZ odlučili su odigrati na kartu turizma i kockati se sa zdravljem nacije.

Kakva će biti naša turistička sezona? Tko preživi, pričat će.

*Stavovi izneseni u kolumnama i komentarima su osobni stavovi autora i ne odražavaju nužno stav redakcije Net.hr-a.