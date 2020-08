STIŽU NOVI PODACI O ZARAŽENIMA PO ŽUPANIJAMA: U Istri opet veći broj slučajeva; Markotić otkrila što bi bilo dobro napraviti ove jeseni

Jučer su zabilježena 136 nova slučaja zaraze koronavirusom u Hrvatskoj pa je broj trenutno aktivnih slučajeva u 2212, a stručnjaci iz Hong Konga objavili su da su otkrili prvi potvrđeni slučaj u svijetu ponovne infekcije koronavirusom

Ukupni broj slučajeva je 8311

Dvije nove osobe su preminule, ukupno 173

Na bolničkom liječenju je 163 pacijenata, a njiih 12 je na respiratoru

U svijetu je zaraženo 23.613.653

Oporavilo se 16.103.741 pacijenata, a umrlo 812.999

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Nema novozaraženih u Ličko-senjskoj županiji

9:23 – Na području Ličko-senjske županije u posljednja 24 sata nema novooboljelih osoba. Ukupno je oboljelo 50 osoba od COVID-19 s područja Ličko-senjske županije od čega je 16 aktivnih slučajeva, 33 osobe su izliječene te jedna osoba preminula. U protekla 24 h testirano je 40 osoba. Pod aktivnim nadzorom/mjerom samoizolacije je 81 osoba. Policijski službenici PU ličko-senjske obavili su provjere poštivanja izrečenih mjera samoizolacije “COVID 19” kojom prilikom nije utvrđeno kršenje/nepoštivanje izrečenih mjera.

U Istri 13 novozaraženih

9:18 – Tijekom protekla 24 sata u Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije ispitano je najviše uzoraka briseva od početka epidemije, ukupno 505 uzoraka briseva (233 za administrativne potrebe) na COVID-19, od kojih je potvrđeno 13 novozaraženih osoba. Kod 7 slučajeva radi se o osobama iz mjera samoizolacije, ili su bliski kontakti već potvrđenih pozitivnih osoba (4 su povezane s objektom za proizvodnju i prodaju mesa, 3 su obiteljski i bliski kontakti). Tri (3) osobe su strani državljani (Republika Srbija), koji borave iz poslovnih razloga. Jedna (1) osoba je strani državljanin (Kraljevina Nizozemska), testiran je prema protokolu Opće bolnice Pula, na prijemu radi drugih zdravstvenih potreba te je potvrđen kao pozitivan. Nije bilo rizičnih kontakata kod zdravstvenih djelatnika.

Južna Koreja zatvorila škole u Seulu

9:15 – Južna Koreja danas je naredila da se zatvori većina škola u Seulu i okolnim područjima te da se nastava ponovno održava preko interneta, u najnovijoj u nizu mjera opreza u svrhu sprječavanja daljnjeg rasta broja slučajeva koronavirusa. Korejski centri za kontrolu i prevenciju bolesti prijavili su 280 slučajeva do ponedjeljka u ponoć, te zemlja sada ima 17.945 zaraženih i 310 umrlih. To znači pad u dnevnom broju novozaraženih. Do subote u ponoć bilo je 397 slučajeva, što je bila najviša dnevna brojka od početka ožujka.

Premda je većina novih slučajeva u gusto naseljenom području glavnoga grada, zdravstvene vlasti kažu da je zemlja na rubu ponovnog izbijanja zaraze te pozivaju ljude da ostanu kod kuće i izbjegavaju putovanja. Svi učenici, osim učenika završnih razreda srednjih škola, u gradovima Seulu i Incheonu i pokrajini Geonggi, imat će online nastavu do 11. rujna, priopćilo je ministarstvo obrazovanja u utorak.

Dvojica košarkaša i trenera Cibone pozitivni na Covid-19

9:07 – Po dvojica košarkaša i trenera hrvatskog prvaka Cibone bili su pozitivni na Covid-19, priopćili su u utorak iz zagrebačkog kluba. “Svi koji su osjetili simptome odmah su o tome obavijestili epidemiološku službu te su podvrgnuti testiranju. Kako su nalazi vraćeni pozitivni, danas se idu testirati svi igrači, stručni stožer i djelatnici kluba”, priopćili su iz Cibone.

Petero novozaraženih u Primorsko-goranskoj županiji

9:06 – U Primorsko-goranskoj županiji su dvije osobe ozdravile, a pet je novozaraženih. Jedan novooboljeli je turist iz Mađarske te tri mlađe osobe, kontakti predhodno zaražene osobe koja se nalazi u samoizolaciji te povratnici s godišnjeg odmora, javljaju iz tamošnjeg stožera.

Četvero novooboljelih u Sisačko-moslavačkoj županiji

8:39 – Na današnji dan u Sisačko-moslavačkoj županiji četiri su novooboljele osobe od zarazne bolesti COVID-19. Osobe su s područja grada Siska, Popovače, Petrinje i Kutine. Kod svih je poznat izvor zaraze.

Brcić: ‘Očekujem pad broja zaraženih’

8:37 – Načelnik Županijskog stožera Splitsko-dalmatinske županije, Luka Brcić rekao je za HRT kako postoje naznake da će polako početi padati broj zaraženih što su epidemiolozi i očekivali. “Pristupili smo značajnom broju testiranja ljudi i njihovih kontakata, tako da je na području Splitsko-dalmatinske županije 1263 osobe u samoizolaciji i na taj se način pokušava maksimalno spriječiti kolanje virusa”, rekao je te dodao da je broj oboljelih značajno manji nego prošli tjedan. Izvijestio je da će se na Križinama otvoriti još jedan prostor gdje će se dodatno vršiti testiranja na koronavirus.

Dodao je kako je bitno pripremiti se za jesen koja donosi viroze i gripu, te da mladi ne šire bolest na svoje starije. Istaknuo je kako se ljudi na trajektima ponašaju neodgovorno zato što ne nose maske i od brodarskih kuća je Stožer tražio da se na brodovima osiguraju ljudi koji će vršiti kontrolu.

Osvrnuo se i na to da će u Imotskom škola početi u isto vrijeme kao i o drugim dijelovima Hrvatske, zato što su u Imotski uvedene mjere kojih se ljudi pridržavaju te postoje naznake pada broja zaraženih na području Imotske krajine.

Kozlavec uvjerava da neće doći do ponovnog zatvaranja

8:31 – Na jučerašnjem sastanku Nacionalnog stožera civilne zaštite s predstavnicima svih županijskih stožera sudjelovao je i šef istarskog Stožera, Dino Kozlevac. “Epidemiološka situacija u Istri je dobra i ja sam prezadovoljan. Drago mi je da je na jučerašnjem sastanku dogovoreno da će lokalni stožeri sami procjenjivati situaciju na svojim područjima i sami predlagati mjere. Ovisno o procjeni i epidemiološkoj situaciji, to može biti zaoštravanje ili popuštanje”, kazao je Kozlevac, javlja Glas Istre.

Rekao je da sve aktualne mjere u Istri i dalje ostaju na snazi, a nove će se uvoditi ovisno o epidemiološkoj situaciji. Na pitanje je li na sastanku zatražen specifičan status Istre koja i u turističkoj sezoni ima povoljnu epidemiološku situaciju u odnosu na Dalmaciju, Kozlevac je rekao da ništa nije traženo, jer za to, zasad, nema potrebe. “Od aktualnih mjera u Istri teško da će se nešto ukidati. Dakle, i dalje ostaje obavezno nošenje maskica u prostorima gdje je to propisano, poštovanje fizičke distance i održavanje higijene prostora. Istarski stožer ovog trenutka nema nikakvih novih zahtjeva za uvođenje novih oštrijih mjera”, rekao je Kozlevac. Dodao je da ljudi strahuju da će nakon sezone ponovno doći do zatvaranja svega, međutim, uvjerava da do toga neće doći.

120 milijuna radnih mjesta u turizmu ugroženo zbog korone

8:23 – Oko 120 milijuna radnih mjesta u turizmu diljem svijeta ugroženo je zbog pandemije covida-19, izjavio je danas glavni tajnik UN-a Antonio Guterres. “U prvih pet mjeseci ove godine međunarodni turistički dolasci smanjili su se za više od pedeset posto i izgubljeno je oko 320 milijardi dolara izvoza putem turizma”, rekao je on. “Sveukupno je ugroženo oko 120 milijuna izravnih poslova u turizmu.” Dok su u mnogim dijelovima svijeta na snazi restriktivne mjere zbog covida-19, letovi prizemljeni, a granice zatvorene, Guterres kaže da su posebice teško pogođene zemlje u razvoju, uključujući one u Africi.

Markotić: ‘Stanje nije alarmantno’

8:00 – “Stanje nije alarmantno”, rekla je Alemka Markotić, ravnateljica Klinike za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, jutros u HRT-ovoj emisiji Dobro jutro, Hrvatska i dodala: “Brojevi se povećavaju u cijelom svijetu, nažalost. Ljudi su nakon restrikcija poželjeli malo opuštanja koje je očito bilo preko nekih granica i mjera. Problem je da ljude možeš spasiti od svega osim od njih samih”, rekla je.

Istaknula je i da je ove godine iznimno važno cijepiti se protiv gripe jer bi kombinacija velike epidemije gripe i Covida mogla dodatno zakomplicirati i težinu kliničke slike kod oboljelih. “Cijepljenje bi smanjilo pritisak na zdravstveni sustav, dodala je, istaknuvši da cijepljenjem u ovoj situaciji ne štitimo samo sebe, nego i sve ostale oko sebe.”

Trump optužio demokrate da koriste COVID za krađu izbora

7:02 – Predsjednik SAD-a Donald Trump upozorio je u ponedjeljak republikance da bi izbori u studenom mogli biti “ukradeni” optuživši demokrate da “koriste COVID za krađu izbora”. Trump je govorio prvog dana na republikanskoj nacionalnoj konvenciji u Charlotteu u Sjevernoj Karolini nakon što je ponovno nominiran za republikanskog kandidata na predsjedničkim izborima 3. studenoga na kojima će se suprotstaviti demokratu Joeu Bidenu. Predsjednik SAD-a je ponovio svoju tvrdnju da će glasanje putem pošte, za koje se očekuje da će igrati veliku ulogu na predstojećim američkim predsjedničkim izborima u studenome ove godine zbog straha mnogih Amerikanaca od odlaska na birališta u jeku epidemije koronavirusa,, dovesti do široke prijevare. Konvencija koja se održava u trenutku dok je epidemija koronavirusa odnijela živote više od 170.000 Amerikanaca bit će ključna za oblikovanje Trumpove predizborne poruke koja počiva na kulturnim podjelama, nacionalizmu i ekonomskom napretku.

U Brazilu novih 565 smrtnih slučajeva od koronavirusa

7:01 – Brazil je zabilježio 17.078 novih slučajeva oboljelih od koronavirusa a u zadnjih 24 sata umrlo je 565 osoba, objavilo je u ponedjeljak nacionalno ministarstvo zdravlja. U toj zemlji od koronavirusa umrlo je 115.309 osoba, a 3.622.861 ih je zaraženo.

Njemačka uskoro ukida obavezno testiranje putnika

7:00 – Njemačka planira ukinuti obavezno testiranje na covid-19 za putnike koji se vraćaju iz visokorizičnih područja, te preusmjeriti svoju strategiju na bolnice i staračke domove, složili su se u ponedjeljak ministri zdravlja saveznih država. Savezni ministar zdravstva Jens Spahn i pokrajinski ministri zdravstva dogovorili su se da će besplatni testovi za putnike koji se vraćaju iz inozemstva biti ukinuti sredinom rujna, jednom kad započne školska godina. Točan datum još nije poznat, no mjere bi trebale stupiti na snagu ili sredinom rujna ili 1. listopada.

Njemačka je svoje građane upozorila da ne putuju u Pariz i na francusku Azurnu obalu zbog širenja koronavirusa na tim područjima, objavilo je kasno u ponedjeljak ministarstvo vanjskih poslova u Berlinu. Ministarstvo je objavilo da upozorava da se ne putuje ako nije nužno u regiju Ile-de-France gdje se nalazi Pariz, kao ni na jug u regiju Provansa-Alpe-Azurna obala, koja uključuje Marseille i Nicu.

Njemačka je u subotu imala najviši broj zaraženih od travnja. Kazala je da se dio slučajeva zaraze virusom uočava među njemačkim turistima koji se vraćaju iz inozemstva, osobito među mladim ljudima. Njemačka ima ukupno 236.121 zaraženih od početka pandemije i 9276 mrtvih. Francuska je u posljednja 24 sata imala 1955 novih slučajeva koronavirusa, objavilo je ministarstvo zdravstva, s 22 nova žarišta. Ministarstvo je dodalo da je broj smrtnih slučajeva narastao za 15 u odnosu na dan ranije i sada ta zemlja ima 30.528 smrtnih slučajeva i ukupno 282.414 zaraženih.