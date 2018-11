PAMELA JE RADILA DVIJE I POL GODINE KADA SU JOJ U BANCI REKLI: ‘Vi nemate primanja’. Problijedila je: ‘Pa kako…?’

Provjereno Nove TV ispričalo je priču Pamele Kozine koju poslodavac nije prijavio

Dok porezna inspekcija zatvara kafiće zbog nekoliko kuna viška u blagajni ili još paradoksalnije, cvjećarnicu zbog računa kojeg kupac nije htio uzeti bez obzira na to što obrtnici plaćaju isti porez izdavali račune ili ne, istodobno mirno gleda kako poslodavaci ne prijavljuju svoje djelatnike, potkradajući tako i državu i radnike kojima otimaju staž.

“Nisam dobila nikakav ugovor. Ja sam njemu donijela kopiju osobne i kopiju tekućeg računa. On je rekao da je to to. Da više za prijavu ne treba ništa. Samo to. I tak sam ja to njemu i dala”, počinje priču za Provjereno Nove TV Pamela Kozina koja je radila u jednom zagrebačkom kafiću. Kako je to često u Hrvatskoj, dobivala je minimalac, a ostatak na ruke. Ipak, njena kolegica Martina Škegro dobila je i ugovor o radu.

U banci problijedila kao krpa

Nadajući se kako to znači da će moći plaćati karticom na rate, otišla je u banku ispuniti zahtjev. A ona je uslijedio šok. Djelatnica u banci joj je rekla da joj to ne može odobriti jer nema nikakva primanja. “Pa kako nemam primanja, a radim 2,5 godine? Na koji način mi je uplaćivana plaća?” problijedila je Martina. U banci su joj rekli kako joj je jedan mjesec uplaćeno normalno, a ostalo je uplaćivao općom uplatnicom.

Kada je Martina to rekla šefu, on je tvrdio da su pogriješili u banci. Martina je dala otkaz i zajedno s Pamelom krenula od vrata do vrata svih onih institucija koje inače tako revno kažnjavaju poslodavce zbog 10-ak kn. No sada, kada se trebalo izboriti za otete dvije i pol godine nečijeg staža, te iste institucije bile su nemoćne. U inspektoratu rada su im poručili da se to nažalost događa svaki dan. Nemoćni su bili i Marićevi poreznici.

Uzeli su izjave i rekli da ne mogu ništa

“Uzeli su i tamo izjave, kopirali su sve papire koje mi ovdje imamo. I onda nam je rekla ‘mi tu nažalost ne možemo ništa napraviti”, rekla je Pamela. Kada je je poreznicima rekla da je l’ to znači da i ona može otvorit firmu i držat ljude a da ih ne zaposli i da ne plaća doprinose, iz Porezne su samo slegnuli ramenia: “Rekla mi je da nažalost to se može tako”, opisuje Pamela za Provjereno.

Da nisu u pitanju samo male tvrtke i kvartovski kafići te da je takva praksa itekako raširena svjedoći i računovotkinja Vesna Kunovac za Provjereno.”Imala sam jednu veliku firmu. Oni su slali obrasce. Nisu uplaćivali doprinose. Uplaćivali su neto plaće djelatnicima, na kraju su otišli u stečaj. I djelatnici uopće ne zanju da im godinu dana nisu plaćeni doprinosi”, prepričava Kunovac i dodaje da radnici iz te priče nikada nisu došli do svog novca.

Netko zažmirio?

Unatoč tome, blokada iz Porezne nije išla kada je trebala. Netko je izgleda zažmirio iznutra. ”Tu je državna institucija, porezna uprava, zatajila jer su oni trebali ići u blokadu odmah nakon 3 neisplaćene plaće. Isto tako, zakon je izričito rekao 3 neisplaćene plaće je kazneno djelo, automatski blokada, a ovdje se radilo o 12”, govori Kunovac.

Nadležna ministarstva prebaciju odgovornost. Ministarstvo rada uporno ponavlja da ono ne prati plaćanje doprinosa za mirovine, a Ministarstvo financija oglasilo se tek nakon što su novinari Provjerenog tjednima lovili ministra.

‘U pitanju su nijanse u izvedbama’

”Da li se ide u kontrole, da li se nadzire. Odgovor je da. Naravno, pristup i principi moraju bit jednaki. Postoje određene nijanse u samim izvedbama”, kazao je ministar Marić.

No te nijanse su, čini se, prilično različite. “‘Ništa on nije prijavljivao, znači ništa. Žena (iz Porezne) nam je rekla da je firma aktivna, no da se ništa ne radi”, govori Pamela. Taj isti dan kada su one bile na Poreznoj, kažu, zatvorio je i otvorio novu tvrtku. I on još uvijek radi. Inspektorat rada mu je izdao tek prekršajni nalog.