PALE SU PRVE KAZNE ZBOG ‘NEODGOVORNOG PLESANJA’: Zagrebački inspektori ‘oderali’ pet klubova za 30.000 kuna; Evo što su zgriješili

Dok su u ostatku Hrvatske inspektori Civilne zaštite zbog nepridržavanja mjera u ugostiteljskim objektima, klubovima, na vjenčanjima i priredbama izrekli 259 usmenih opomena, u Zagrebu su novčano kaznili pet klubova s ukupno 150.000 kuna

Inspektori Civilne zaštite ovoga su vikenda odrezali ukupno 150.000 kuna kazne za pet zagrebačkih noćnih klubova. Jedan je kažnjen s 30.000 kuna zbog prekoračenja radnog vremena, dok će ostali morati uplatiti isti iznos zbog prepunog plesnog podija, nepridržavanja fizičke distance i izostanka obavijesti o najvećem dopuštenom broju gostiju, po kriteriju da jedan gost treba imati četiri kvadratna metra prostora oko sebe.

Teži prekršaji

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Krunoslav Capak još je prošloga tjedna najavio mogućnost kažnjavanja pravnih osoba s 20 do 70 tisuća kuna zbog nepridržavanja epidemioloških mjera. No. čini se da se, barem zasad, kažnjavaju samo teži prekršaji i to prema nešto nižem iznosu.

“Najmanja kazna prema Zakonu o sustavu civilne zaštite za pravnu osobu je 20.000, a za odgovornu osobu u pravnoj 10.000 kuna. Vlasnici lokala koji su dobili prekršajni nalog imaju mogućnost žalbe, a zatim o tome odlučuje sud”, rekao je za Jutarnji Mladen Vlaić, načelnik Sektora upravnih i inspekcijskih poslova Policijske uprave zagrebačke te dodao da su svi klubovi imali COVID-redare.

Usmene opomene

Prošloga je tjedna u cijeloj zemlji obavljeno više od 2300 nadzora ugostiteljskih objekata, klubova, svadbi i priredbi. Najopušteniji su bili u Splitu i Osijeku, gdje su inspektori Civilne zaštite u svakom trećem, odnosno svakom petom nadzoru pronašli neke nepravilnosti. No, oni, za razliku od zagrebačkih kolega, nisu kažnjavali, već su izrekli ukupno 259 usmenih opomena.

