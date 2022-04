Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Josip Paladina ustvrdio je u razgovoru za uskrsni trobroj Jutarnjeg lista da je svu imovinu stekao zakonito te obećao da će ubrzati obnovu.

Angažman vlade po pitanju obnove i želja da se maksimalno pomogne građanima je daleko veća nego što je to slučaj u nekim drugim zemljama koje su imale slična iskustva. Obnova je svakako jedan od glavnih prioriteta i mogu reći da u tom smislu imam snažnu podršku vlade i premijera. No, unatoč tome, svi smo složni u činjenici kako dinamika pokretanja radova mora biti veća i to će biti moj glavni zadatak, kazao je Paladina.

Na tvrdnju da u Zagrebu više od dvije godine nakon potresa nemamo nijednu konstrukcijski obnovljenu nekretninu ministar kaže da ta činjenica govori sama za sebe.

'Moj zadatak je da građani više sve veći broj gradilišta'

Mogu se složiti s time da je obnova konstrukcije najzahtjevniji dio obnove, kao i da je u međuvremenu puno posla napravljeno u segmentu nekonstrukcijske obnove i zbrinjavanja ljudi, ali ovaj dio moramo ubrzati. Moj glavni zadatak bit će upravo da građani vide sve veći broj otvorenih gradilišta.

Ustvrdio je i da početak gradnje tisuću domova u godinu dana ne zvuči nerealno. Nije ta brojka određena slučajno, već je nastala kao rezultat detaljnog sagledavanja cjelokupnog procesa. Tome će uvelike pridonijeti ovih nekoliko konkretnih koraka koje sam predstavio u planu obnove, koji možda ne izgledaju kao nešto novo, ali će u praksi činiti veliku razliku", rekao je.

Najbogatiji ministar u Vladi

Najbogatiji hrvatski ministar rekao je i da je sve što je zaradio rezultat njegova 15-godišnjeg menadžerskog rada, poduzetničkih pothvata i ulaganja.

"Puno sam radio, ali sam puno i riskirao, vidi se to iz moje imovinske kartice, isto kao i koliko kredita imam. Nisu to moji prvi krediti, imao sam ih puno u životu. Sve što sam stjecao sam ili štedio ili ulagao, dizao kredite i ponovno ulagao, a sve od navedenog bilo je u privatnom sektoru i na tržišnim osnovama te, ono najvažnije, bilo je zakonito", tvrdi Paladina.

Rekao je i da nije razmišljao kako je zaradio prvi milijun te da je značajna sredstva zaradio u zadnjih deset godina, piše novinarka Jutarnjeg lista Vanja Nezirović.