Gradonačelnik Grada Zagreba Tomislav Tomašević otvorio je, u društvu ministra prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivana Paladina te ravnatelja Učeničkog doma Darka Trošelja, obnovljen Učenički dom Ante Brune Bušića. Opsežni radovi uključivali su konstrukcijsko ojačanje, povećanje protupožarne sigurnosti i energetske učinkovitosti te obnovu i modernizaciju soba, sanitarnih čvorova, servisnih i društvenih prostorija i dvorišta.

Obnovljen učenički dom za 26 milijuna kuna

"Dom je već neko vrijeme u pogonu, ali danas ga svečano otvaramo. Riječ je o šestoj obnovljenoj obrazovnoj zgradi. Kad pogledamo što smo sve otvorili u zadnjih par tjedana, vidi se pomak", rekao je Tomašević i zahvalio ministru Paladini te poručio da se nada da će ova suradnja Grada i Ministarstva biti još i bolja.

"Radi se o doista staroj zgradi, puno starijoj od samog doma, staroj 140 godina. De facto je ovo nova zgrada. Bilo bi jeftinije da smo gradili novu. Na ovaj način doprinosimo zaštiti naše kulturne baštine, zgrada je suvremeno opremljena i zapravo je riječ o novoj zgradi, a zadržao se duh stare zgrade", dodao je i čestitao domu 70. obljetnicu.

Kaže da je obnova koštalo 26 milijuna kuna te da se iz Fonda solidarnosti očekuje oko 15 milijuna kuna te kako se nada da će ostatak povući iz NPOO-a. Dodaje da je ugovoreno projekata za više od 800 milijuna kuna. Iz Fonda solidarnosti je isplaćeno 143 milijuna kuna, dodaje te poručuje da se novac isplaćuje iz dana u dan.

"Osim ovih šest, još je osam obnova u tijeku, dvije ćemo završiti do kraja ove godine", rekao je.

Paladina: 'Iz Fonda je realizirano 30 posto, nadam se da ćemo do lipnja ralizirati što veči iznos'

Obratio se i ministar Paladina koji je poručio da su nam svima poznati razmjeri šteta zagrebačkog potresa te dodao da su osigurana značajna sredstva, u iznosu većem od pet milijardi kuna za zagrebački potres te sredstva za energetsku obnovu. Kaže da je iz Fonda solidarnosti realizirano 30 posto te dodaje da će dati maksimum da se do lipnja realizira što veći iznos. Dodaje da ostaje šest mjeseci i za dokumentaciju za opravdanje potrošenih sredstava.Image

"Svaki pojedinačni objekt je projekt za sebe, nosi svoje izazove i kao takav je zahtjevan posao. Obnova ovog doma primjer je kvalitetno potrošenih sredstava. Svi mi koji živimo u Zagrebu, svakodnevno vidimo sve više skela, a toga će biti sve više u sljedećem razdoblju", rekao je.

"Drago mi je što imamo priliku zajedno obilježiti završetak obnove Učeničkog doma. Veseli me povratak učenika u obnovljeni dom. Dani u ovim prostorima će im sigurno biti ljepši nego ranije", rekao je Paladina. Kazao je kako je i sam proveo srednjoškolske dane u jednom od zagrebačkih učeničkih domova. "Svi skupa smo ovdje, ovo se i radilo zbog učenika. Drago mi je da smo svi skupa dali svoj doprinos da im ovo razdoblje bude bezbrižnije u obnovljenom prostoru", poručio je ministar.

Upitan je je li realan rok za iskoristiti preostalih 70-ak posto iz Fonda.

Ministar o prozivkama: 'Svatko vidi da se otvaraju nova gradilišta. Nije mi neugodno'

"Rok je 30. lipnja, imamo period od šest mjeseci za prikupljanje dokumentacije. Vjerujem da ćemo veliku većinu iskoristiti i da je realan rok", rekao je . Ne slaže se da se ne vide radovi po gradu. Osvrnuo se na prozivke pojedinih saborskih zastupnika da je on "niškoristi".

"Svatko tko se u prometu vozi svaki dan, vidi da se otvaraju nova gradilišta. Što se tiče privatnih objekata, trenutno se provode radovi na 40-ak lokacija, to uključuje i višestambene zgrade u centru grada, izvan grada i organiziranu obnovu i obnovu putem modela pomoći. Uopće mi nije neugodno. Upravo sam vam prezentirao pomake koji su napravljeni otkad sam ministar. Moje izjave danas i kad smo zadnji put razgovarali su potpuno različite. Tad smo govorili o 40-50 objekata ukupno, a sad je to samo na području Zagreba- rekao je na pitanje oko toga je li mu neugodno zbog njegovih izjava oko obnove", izjavi je Paladina.

Tomašević najavio gadne dane za Zagrepčane: 'Moram reći građanima...'

Ponovo se obratio gradonačelnik Tomašević.

"Grad i država oko obnove moraju surađivati, jer je to naš interes. Što se tiče obnove privatnih zgrada, imali smo zadnji razgovor u petak, ono što ohrabruje jest povećanje broja samoobnove. Trebalo bi više napraviti da se promovira taj model. Veseli me da su sada to tržišne cijene. Kad ide organizirana obnova, doista se tvrtke javljaju. Vidim pomake i na terenu jer moramo dati regulaciju prometa. Moram reći građanima, nažalost grada Zagreba, imat ćemo otežano odvijanje prometa i dosta paralelnih zgrada u obnovi. Na zelenom valu ostat ćemo bez prometnih traka zbog obnove zgrada. Kreće se u dobrom smjeru, ja se doista nadam i očekujem da će te brojke obnove rasti. Optimističniji sam jer sada te cijene koje su definirane se doista izvođači javljaju", poručio je Tomašević.