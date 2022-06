Ministar graditeljstva, Ivan Paladina, komentirao je napise da je u sukobu s ministrom pravosuđa, Ivanom Malenicom, oko izrade dokumenta kojim će se odrediti metodologija odobravanja povećanja cijena materijala tvrtkama koje posluju s državom, javlja N1.

“U jako dobrim odnosima sam s kolegom Malenicom i apsolutno nema nikakvog govora o bilo kakvoj svađi, radi se o standardnom našem poslu, gdje raspravljamo o najboljim rješenjima i što se tiče porasta cijena građevinskih radova, raspravljamo o najboljim rješenjima, vodimo računa o svim aspektima kako bi se projekti koji su početi što prije završili i kako bi se novi pokrenuli i vodimo računa o javnim sredstvima i sredstvima državnog proračuna”, rekao je Paladina.

Nije točno da je izmijenio dokumentaciju koja mu je stigla od ministra Olega Butkovića, rekao je.

'Kada gledamo ukupne cijene radova, možemo govoriti o 20-ak posto povećanja u masi'

“Ministarstvo je dovršilo svoj rad donoseći ne prijedlog, nego dva mišljenja, jedno, koje se odnosi na pravni aspekt i drugo na metodologiju, odnosno građevinski aspekt tog pitanja. Mi smo preuzeli na sebe da sastavimo prijedlog zaključka i metodologije. To smo započeli prije tri tjedna i sve što smo pripremili je na osnovu rada, mišljenja i rezultata radne skupine. Određena razmišljanja o tim mišljenjima nismo prihvatili, ali radi se samo o određenim razmišljanjima”, rekao je Paladina.

“Mi u ovom trenutku pripremamo s jedne strane zaključak Vlade, koji bi razjasnio pravni aspekt ovih pitanja, a drugo je metodologija koja bi pripremila predložene mogućnosti građevinskih metodologija kako izračunati razliku u cijenama”, rekao je Paladina.

Upitan hoće li se postavljati neki limit na povećanje cijena, Paladina je rekao da Zakon o obveznim odnosima daje mogućnost izvođačima da zahtijevaju dodavanje cijena zbog porasta cijene materijala. “Prvih 10 posto ugovorene cijene snosi sam izvođač, ostalo ima pravo potraživati. Kad gledamo ukupne cijene radova, ni približno ne govorimo o tim postocima. U ovom trenutku možemo govoriti o možda 20-ak posto povećanja u masi”, rekao je Paladina.

Povećanje cijena ne odnosi se na obnovu nakon potresa

Zaključak se odnosi na postojeće ugovore i one koji su potpisani prije dvije ili tri godine, a ne na one koji se tiču obnove nakon potresa, rekao je Paladina. “Velika većina projekata u obnovi su kraćeg trajanja, izvođenje traje 6-10 mjeseci, u tako kratkom roku ne dođe od same kalkulacije cijene do tolikog porasta da bi se stvorio takav problem. Ovo se u maloj mjeri odnosi nas obnovu od potresa. Što se tiče roka, svi skupa radimo na tome da bi zaključak donijeli na Vladi idući tjedan”, rekao je Paladina.

Građevinari snose prvih 10 posto povećanja ugovorene cijene, ovisno o kojoj se ugovorenoj cijeni radi, a ostalo imaju pravo zahtijevati, objasnio je.