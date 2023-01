Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paldina ima plan u osam razrađenih točaka za ubrzavanje obnove na potresom pogođenim područjima. Navodno ih je još u studenome predstavio premijeru Andreju Plenkoviću, doznaje Danas.hr RTL-a.

U planu, pod brojem jedan, osnivanje je samostalnog ministarstva obnove. Neslužbeno se doznaje da je Paladina Plenkoviću rekao da bez tih izmjena sustava on neće ostati na čelu ministarstva.

Plenković nije bio impresioniran...

"Jesam li zadovoljan našim sveukupnim rezultatom - nisam. Nema razloga da budem ministar ako ne isporučujem ono što bih trebao isporučiti", rekao je Paladina.

No Plenković, čini se, nije bio impresioniran Paladininim prijedlogom. Nakon spomenutog sastanka sam je počeo isticati, kako kaže, nestvarno sporu obnovu, a o budućnosti još uvijek aktualnog ministra ne želi govoriti.

Paladina je tražio centralizaciju postupaka obnove u jednome tijelu - zasebnom ministarstvu ili državnom uredu kojem će na čelu biti on, a bavilo bi se isključivo obnovom. Pojednostavljeno, Paladina je tražio da bude osoba koja vodi proces od početka do kraja. Tražio je mogućnost mobilizacije kadrova i veće plaće za ljude koji se bave obnovom, što bi značilo da iz igre ispadaju i Fond i Središnji ured za obnovu na čelu s HDZ-ovcem Gordanom Hanžekom, čovjekom kojeg mnogi prozivaju da usporava gradnju.

Obećao stotine gradilišta, ali brzo shvatio da to ne ide

Na pitanje u kakvom je odnosu s ministrom, Hanžek kaže da se nadopunjavaju.

''Zadatak je iznimno težak, puno je posla. On želi centralizirati sustav", kazao je Hanžek za RTL, ali nije želio reći smatra li prihvatljivim osnivanje zasebnog ministarstva.

Nestranačkog ministra Paladina Plenković je imenovao nakon uhićenja Darka Horvata predstavivši ga kao čovjeka koji ima iskustva ''i kao menadžer i kao netko tko se bavio i s građevinskim sektorom'' i koji je trebao biti ''svježa, nova energija".

Paladina je preuzimajući dužnost obećao stotine gradilišta, no vrlo brzo je naučio da tako ne ide u državnom aparatu u kojem bi tri neovisna tijela trebala raditi zajedno. Sve što je od ožujka do studenog detektirao kao uska grla predstavio je Plenkoviću, uz plan kako to promijeniti.

Što je sve predložio ministar Paladina?

Predložio je ukidanje javne nabave, smanjenje broja sudionika u procesu koji ga usporavaju, a sve od zahtjeva do izvedbe htio je sam preuzeti. I nije Paladina jedini koji ukazuje na potrebu promjene sustava koji koči obnovu.

"To nije samo pitanje zamjene jednog ili dvojice ljudi, to je pitanje zamjene cijeloga modela", rekao je Milorad Pupovac, predsjednik SDSS-a.

"Osnovni problem Paladine je što nije kod preuzimanja funkcije uvjetovao pravo da upravlja cijelim sustavom", kazao je Radimir Čačić, predsjednik Narodne stranke - Reformista.

Neslužbeno, RTL doznaje da su u pitanju tjedni do isteka vremena kojeg je još uvijek aktualni ministar ostavio premijeru za pronalazak zamjene.