Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ivan Paladina za RTL Danas s Ilijom Radićem. kaže kako nitko ne može biti zadovoljan i ne može se dobro osjećati nakon ovih tužnih sudbina koje su i ranije bile takve, ali potresom i dodatno.

Tvrdi da je obrađeno 40 posto zahtjeva

Kaže da je činjenica da je ovo drugi Božić ljudima u kontejnerima, ali ističe da je to posao svih da se obnova ubrza. "Svih nas da ubrzamo maksimalno proces obnove, mogu reći osnovne pokazatelje, brojke", rekao je pa nastavio: "U oba potresa, mi u ministarstvu u ovom trenutku obradili smo 40 posto zahtjeva i donijeli odluke, s druge strane, samo ako nastavimo dinamikom koja se svaki mjesec ubrzava, u idućih šest mjeseci obraditi sve zahtjeve za novčanu pomoć kako konstrukcijsku, tako i nekonstrukcijsku".

"Sve je to preduvjet koji se mora napraviti, završit će i sve zahtjeve za gradnju zamjenskih obiteljskih kuća i dodatnih šest mjeseci obradit će sve zahtjeve. Objektivno je to zahtjevniji posao, je posao na terenu koji ne provodimo mi nego samostalno provedbena tijela, za Banovinu je to središnji državni ured i za Zagreb Fond za obnovu, ukupno završeno 20 objekata u konstrukcijske obnove i zamjenskih kuća", navodi potom.

Teže im nego privatnim investitorima

"Ne mogu ja reći da je Hanžek kriv za Banovinu. Postoje objektivne okolnosti da taj dio posla koji se mora obaviti u izvođenju planova je zahtjevniji, objektivno s dodatnim, većih otegotnih okolnosti, prije svega i ključnih", navodi dalje. Kaže kako privatni investitori nisu usporedivi s državnim jer donator se može samoodlučiti da će od tog i tog izvođača.

"Prije par mjeseci smo, s obzirom na to da reguliramo kako nabavljati radove, fleksibilizirali smo svojom odlukom pravilnik o nabavi radova da se fleksibilnije, jednostavnije nalaze izvođači, situacija je takva da oni imaju jako veliki broj, količinu posla i biraju veće projekte", govori dalje.

Navodi i da se natječaji ne raspisuju za jednu kuću, da su na Banovini u paketima ugovoreni, po 30-40 kuća tako da je središnji ured ugovorio 572 kuće, trenutno je 103 zamjenske u fazi izvođenja radova. Upitan kada će se useliti kaže da su prije šest mjeseci imali dvadesetak gradilišta ukupno konstrukcijske, a sada imamo 20 završenih, imamo ukupno 130 takvih gradilišta, kaže.

'Mjesečno započinjemo 20 gradilišta'

"Ovih 100 i nešto bit će vjerojatno završeno za šest mjeseci, jasno sam rekao, a i predsjednik Vlade je istaknuo kako dinamikom najbitnijom radova i završavanja radova i konstrukcijske, ne možemo biti zadovoljni, mjesečno započinjemo 20 gradilišta, kada bude na 50-100 mjesečno, tada možemo biti zadovoljni", navodi.

Što se tiče toga da je premijer rekao da ga svaki dan muči obnova i je li ga ovime prozvao jer je na početku rekao da ima povjerenja u njega, ističe kako se nije osjetio prozvanim. "Ja sam jedan od sudionika procesa, u dijelu nadležnosti zadovoljan sam pomakom koji smo napravili. Ja imam samo jedan dio", govori.

Kaže i da je zadovoljan pomacima koje su napravili, ali nije zadovoljan cjelokupnim rezultatom. Ističe kako će na drugu obljetnicu od potresa sigurno netko ići u Banovinu, a ističe i da se ne boji prosvjeda.

'Ne bojim se odgovornosti'

"Ne bojim se prosvjeda niti odgovornosti u bilo kojem trenutku, ako nisam izvršio očekivano, prvi ja neću biti zadovoljan i nema razloga da budem ministar ako ne isporučujem", tvrdi.

Što se tiče kritika na odlazak u Katar kaže da mu unatoč istima nije žao i da svoj posao radi itekako odgovorno.

Upitan kakva se slika šalje kaže: "Ne mislim da se šalje ikakva pogrešna, to je potpuno neutemeljen populizam, nema veze s porukom, tko želi pratiti moj rad, unutar nadležnosti može vidjeti tko realno želi pratiti rezultate mog rada može vidjeti. Da sam mislio da ikako trpi posao i da neću raditi što treba, ne bi išao, a išao sam zbog jedne osobe i ona će to zapamtiti za cijeli život".

Što se tiče obećanja govori da je ranije rekao da će cjelokupna obnova biti gotova u pet godina ako napravimo potreban dio posla. "U Italiji razgovarali, kod njih u sličnom europskom sistemu obnova traje 10 godina, nemamo značajno drugačije rezultate ili lošije", zaključio je.