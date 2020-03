PALA PRVA ONLINE JEDINICA IZ TJELESNOG: Srednjoškolac nije poslao dokaz da je napravio jednu vježbu

Nastava u doba koronavirusa po prvi put se u povijesti odvija na daljinu, a problema ne izostaje, što zbog hakerskih napada, što zbog teškoća sa sustavom i drugih problema

Hakerski napadi, rušenje sustava, potres u Zagrebu, izostanak ocjena i testiranja, neujednačeno opterećenje učenika, niz pitanja na koje učitelji, učenici i roditelji još nemaju odgovor. Mnogo je toga obilježilo prvih desetak dana od početka online, “korona nastave” na daljinu, s kojom se zbog pandemije koronavirusa prvi put u svojoj povijesti susrelo hrvatsko školstvo, piše Jutarnji list.

Ministrica obrazovanja Blaženka Divjak rekla je u srijedu da u ovom trenutku oko 450.000 učenika i nastavnika u osnovnim i srednjim školama te njih oko 70.000 u visokom školstvu prati nastavu putem središnjih servisa CARNeta i SRCE-a. Nastava se za najmlađi uzrast organizira putem televizijskog programa na HRT-u 3, a za srednjoškolce i na Sportskoj televiziji te RTL-u 2. Materijali se plasiraju i na kanalima poput YouTubea, mrežnih stranica Škole za život, komunicira se preko grupa na Viberu, WhatsAppu, putem maila itd.

Nastava se uglavnom ne provodi u realnom vremenu (djelomično i kako bi se rasteretio sustav), a unatoč nacionalnom rasporedu, mnoge su se škole odlučile pridržavati svoga starog školskog rasporeda. Iako su svi učenici, nastavnici i roditelji s kojima je razgovarao Jutarnji list dali visoke ocjene ideji online nastave u izuzetno teškim vremenima, provedba je ipak daleko od idealne, dalo bi se zaključiti iz njihovih “šarenih” iskustava.

ONLINE NASTAVA ODVIJAT ĆE SE DO KRAJA ŠKOLSKE GODINE? Ministrica Divjak: ‘Teoretski, to je moguće…’

Jedinica iz tjelesne kulture

Brojčanog ocjenjivanja učenika nema najmanje do travnja, no neki profesori ne štede s utjerivanjem discipline, pa je jedan srednjoškolac na istoku zemlje dobio je čak jedinicu u online školi, i to iz tjelesne kulture.

“Profesor je postavio aplikaciju u koju je dijete trebalo poslati dokaz da je odradilo neke vježbe, odnosno izmjerilo puls. Kako to nije učinilo do predviđenog roka, profesor mu je dao ‘jedinicu’ u formi bilješke koja je ušla u e-dnevnik”, doznaje Jutarnji list od izvora bliskih tome učeniku.

Situaciju s koronavirusom iz minute u minutu u Hrvatskoj i svijetu možete pratiti OVDJE.

KAKO JE PROŠAO PRVI DAN ONLINE NASTAVE? Jedna srednjoškolka iz Pule priznaje: ‘Čudno je biti izoliran sam sa sobom…’