U toj zemlji više neće biti obvezna dvotjedna karantena

Njemačka je uklonila Hrvatsku s liste visokorizičnih zemalja i uvrstila u rizične. Za hrvatske državljane koji nemaju stalan boravak u toj zemlji više neće biti obvezna dvotjedna karantena, piše HRT.

Odluka bi trebala stupiti na snagu već u nedjelju.

ODLIČNA VIJEST: Njemačka danas miče Hrvatsku s liste visokorizičnih – turisti se mogu bez karantene vratiti u svoju državu

Sve se to odvija uoči vikenda kada u Njemačkoj kreću školski praznici za Duhove. Inače, dobre su to vijesti za hrvatski turizam koji će možda ostvariti malo veće brojke tijekom sljedeća dva tjedna kada stanovnici Njemačke tradicionalno putuju na more.

“To znači da od nedjelje za povratak u Njemačku više neće biti potrebna karantena, već samo negativan test. Također, cijepljeni i oni koji su preboljeli COVID već su oslobođeni karantene. Lijepa je to vijest za početak ovog vikenda”, rekla je za Jutarnji list ministrica turizma Nikolina Brnjac.

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.