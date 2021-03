PAKET IZ KINE ZAGLAVIO NA CARINI IAKO KOŠTA MANJE OD 160 KUNA: ‘Zašto će mi ‘lupiti’ carinu za FFP2 maske?’

Jedna obitelj u vrijeme pandemije količinu od 100 maski potroši vrlo brzo pa je teško da je netko u Carini mogao pomisliti da je to puno komada samo za osobnu upotrebu

Kupnja preko interneta nezaustavljivo raste, što zbog pandemije, a što zbog povoljnijih proizvoda koji se mogu naručiti iz Kine. Na ljeto će na razini EU krenuti najavljeno oporezivanje čak i pošiljki malih vrijednosti, dakle i onih do 160 kuna, koji stižu iz trećih zemalja. Zato se sada užurbano kupuje i naručuje, između ostalog, još uvijek su neki od tih proizvoda zaštitne maske.

Novinarka portala Zadarski.hr naručila je 100 komada FFP2 maski bez filtera s AliExpressa u iznosu od 118 kuna. S obzirom na to da je riječ o paketu vrijednosti ispod 160 kuna, začudilo ju je zašto je paket poslan u carinski postupak u kojem će se odrediti hoće li se na maske obračunati PDV ili čak carina. Stoga je odgovor zatražen od Carinske uprave – novinari su pitali je li razlog za to što su iste maske u domaćim ljekarnama skuplje, i to čak 10 do 20 puta, pa se zato dodatno provjerava koliko su plaćene prodavatelju u Kini.

Na kraju Carinska uprava nije dala objašnjenje za Zadarski.hr već su kao odgovor poslali poveznicu na svoju internetsku stranicu o carinskom postupku u poštanskom prometu.

Velika potrošnja i najviša cijena

Zbog manjka odgovora Carinske uprave može se nagađati koji bi bio razlog. Jedna obitelj u vrijeme pandemije količinu od 100 maski potroši vrlo brzo pa je teško da je netko u Carini mogao pomisliti da je to puno komada samo za osobnu upotrebu. Riječ je o FFP2 maskama koje su obavezne u Njemačkoj te prema podacima HZJZ-a, FFP maske bez ventila filtriraju udisani i izdisani zrak pa zaustavljaju od 95 do 98 čestica aerosola. Zbog toga te maske osiguravaju i vanjsku zaštitu kao i samozaštitu.

Svaka maska, u slučaju novinarke portala Zadarski.hr, kupljena je preko AliExpressa, koštala je jednu kunu i 18 lipa, dok joj cijena u jednom od lanaca ljekarnoj u Hrvatskoj iznosi 54,5 kuna za pet komada, dok u drugoj ljekarni za komad traže 20,47 kuna. U Državnom inspektoratu su o rastu cijena maski tijekom pandemije rekli da se ne može ograničiti ako je do toga došlo zbog povećanja nabavne cijene. Dodaju da je upravo to bio slučaj sa zaštitnim maskama.

“Vlada Republike Hrvatske donijela je Odluku o iznimnim mjerama kontrole cijena za određene proizvode radi sprječavanja negativnih učinaka promjene cijena ili radi sprječavanja monopolističkog određivanja cijena tih proizvoda, koja je stupila na snagu 16. ožujka 2020. godine.

Zaštitne maske – kirurška, FFP2, FFP3 su između ostaloga proizvodi na koje se odnosi ova odluka. Sukladno zakonu, najvišom cijenom smatra se cijena na dan 30. siječnja 2020. godine, osim u slučajevima kada je do povećanja cijene proizvoda došlo isključivo iz razloga povećanja nabavne cijene proizvoda, što su najčešće bili razlozi porasta cijena zaštitnih maski. Odnosno, zbog ograničene ponude, a prevelike potražnje, nabavne cijene maski pretežito iz Kine dovele su do preljeva na konačnu prodajnu cijenu.

Obavljeno je ukupno 776 inspekcijskih nadzora, te je utvrđeno devet nepravilnosti kod različitih gospodarskih subjekata vezano za prodaju i oglašavanje zaštitnih i pamučnih maski, kao i povećanje njihovih cijena. Također, ističemo da su donesene dvije upravne mjere, i to u pogledu zabrane agresivne poslovne prakse sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača te zabrana obavljanja radnji nepoštenog trgovanja sukladno odredbama Zakona o trgovini, podneseno je ukupno šest optužnih prijedloga prekršajnom sudu, o kojem ishodu prekršajnog postupka će odlučiti nadležni suda, te su izdana tri prekršajna naloga”, odgovorili su iz Državnog inspektorata za Zadarski.hr.

