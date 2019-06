PAKAO NA ZEMLJI: Idućih dana suočit ćemo se s vrhuncem toplinskog vala, temperatura se penje na 39°C! Evo kad i gdje će biti najgore

Sunčano, vruće i sparno bit će osobito u subotu, kada će u većini krajeva biti vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, ali i donijeti druge nevolje

Iako klimatološki ljeto nije još počelo, itekako ga osjećamo, a idućih dana suočit ćemo se s prvim izrazitim toplinskim valom.

Već u petak bi, objavio je Crometeo, u nekim dijelovima Dalmatinske zagore temperatura mogla doseći 39 stupnjeva Celzija, a slično bi moglo biti i u Slavoniji. Iako dosad nije bilo upozorenja na toplinski val, pretpostavljamo da će od danas to biti slučaj, objavio je Crometeo na Facebooku.

UPOZORENJE POZNATE METEOROLOGINJE I DHMZ-a: Krenuo je meteorološki neugodan toplinski val. Četiri grada bit će posebno na udaru’

U subotu vrhunac toplinskog vala

I Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) najavio je velike vrućine diljem zemlje. Prema prognozi DHMZ-a, iduća tri dana bit će pretežno sunčano i vruće, a u subotu uz vrhunac toplinskog vala. Za danas je DHMZ prognozirao pretežno sunčano i vruće u cijeloj Hrvatskoj uz moguće poslijepodnevne pljuskove i grmljavinu uglavnom u unutrašnjosti Istre i Gorskome kotaru. Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu u prvom dijelu dana i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 29 i 34 °C.

METEOROLOG OTKRIO KAKVO NAS LJETO OČEKUJE: Ovaj tjedan neće biti sjajno, ali uskoro bi mogli stići toplinski valovi

Prema prognozi koju je objavio HRT, sunčano, vruće i sparno bit će najspominjanije riječi do nedjelje, a osobito u subotu, kada će u većini krajeva biti vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, a donosi i neke druge nevolje.

“U četvrtak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti uglavnom sunčano, ali uz mogućnost za pljuskove, pa i lokalno grmljavinsko nevrijeme. Vjetar slab do umjeren jugoistočni i istočni vjetar. Bit će vruće, s najvišom temperaturom od 33 do 35 °C. U središnjoj Hrvatskoj će prevladavati sunčano, uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 16 i 20 °C, a najviša poslijepodnevna od 31 do 34 °C. Jugozapadnjak će puhati i u gorju i na sjevernome Jadranu, gdje će još prijepodne biti i juga. Dan će obilovati suncem, a poslijepodne će mjestimice postojati mogućnost za pljuskove s grmljavinom, poglavito u unutrašnjosti Istre te u dijelu Gorskoga kotara. Najviša dnevna temperatura predviđa se od 27 do 32 °C. I na srednjem Jadranu sunčano i vruće, u unutrašnjosti Dalmacije uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 33 °C. Jugo će sredinom dana oslabjeti i okrenuti na jugozapadni vjetar, na otvorenome ponegdje sjeverozapadni. More pritom malo do umjereno valovito, temperature većinom od 21 do 25 °C. Podjednako će biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će također četvrtak obilježiti sunce i vrućina. Najviša dnevna temperatura bit će oko 30 °C, ponegdje i do 33 °C”, kazao je za HRT meteorolog Krunoslav Mikec.

Od nedjelje nestabilnije, a vrućina popušta

Do nedjelje će, dakle, većinom biti sunčano i vruće, a zatim slijedi nestabilnije vrijeme osobito u kopnenom području, gdje će biti velika vjerojatnost mjestimične povremene kiše, grmljavine, olujnog nevremena i tuče. Temperatura zraka idućeg će tjedna biti niža nego u ovome tjednu.

“U nedjelju je vrlo vjerojatan dotok malo manje toplog te vlažnijeg zraka zbog čega će porasti vjerojatnost za pljuskove s grmljavinom, posebice na zapadu unutrašnjosti. Uz popuštanje vrućine u novome će tjednu biti nestabilnije vrijeme”, kazao je meteorolog Mikec za HRT.

Na Jadranu će, kaže vrhunac vrućine biti u subotu, a od nedjelje će mjestimice i na Jadranu biti ponekog pljuska ili neverina.