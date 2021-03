PAKAO KUPNJE NEKRETNINE: ‘Prodaju stan od 90 kvadrata s jednim prozorom… U oglasu su fotošopirali izvor svjetlosti’

Kako do stana? Pitanje je to koje godinama muči naše brojne sugrađane. Tržište ne miruje, cijene rastu, a prva nekretnina čini se kao nemoguća misija. Naš sugovornik, programer Branimir, ispričao nam je kako izgleda njegova potraga

Očekivanja građana, koji su tijekom korona-krize u potrazi za vlastitom nekretninom, počivala su na smanjenju cijene kvadrata u Hrvatskoj. No, čini se da su očekivanja pala u vodu jer je prosječna cijena stanova u novogradnji u drugom dijelu 2020. porasla za 1,2 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Drastičan pad cijena nekretnina nije se dogodio ni zbog korone ni zbog potresa. Nastupilo je suprotno – blagi rast. Kako smo već pisali, dio krivice za to leži u APN-ovim subvencijama pa se tako cijena kvadrata stana u novogradnji, u zagrebačkim kvartovima Trešnjevka ili Maksimir, penje i do 3000 eura.

Cijene kvadrata ne “divljaju” samo u metropoli. Prema podacima Eurostata iz siječnja, Hrvatska je i u trećem kvartalu 2020. bilježila rast cijene nekretnina na godišnjoj razini iznad prosjeka EU-a.

Koliko je teška potraga za stanom u vrijeme korona-krize zna dobro i mladi programer Branimir. Ovaj 26-godišnjak dvije godine živi kao podstanar u garsonijeri u Zagrebu pa nam je iz prve ruke ispričao sa čim se sve susreće na svom putu kupnje stana u metropoli.

KAKO DO STANA: Stručnjak objašnjava što za cijene znače potres, korona, APN i što slijedi: ‘Ne može kvadrat na Trešnjevci biti 3200 eura’

Prihvatljiva cijena kvadrata

S obzirom na to da je programer, iznos Branimirove plaće je od 8000 do 10.000 kuna. Kako kaže, stan će kupiti uz pomoć roditelja te po mogućnosti uz APN subvencije. Za sada je stanove gledao samo preko online oglasnika te ga zanima starogradnja.

Razlog za to krije se u tome što je za novogradnju teže dobiti kredit, dok je APN nemoguće dobiti bez uporabne dozvole. Smatra da je prihvatljiva cijena kvadrata u Zagrebu do 2000 eura, ali za noviji i očuvaniji stan, dok misli da je za starogradnju prihvatljiva cijena do 1800 eura za kvadrat.

“Kod stana najviše gledam njegovu orijentaciju jer ne želim biti na sjeveru pa da nemam sunca. Važno mi je da ima balkon, što je posebno bitno u ova doba pandemije kada se nije smjelo izlaziti iz stana, po mogućnosti kadu i da ima zasebnu spavaću sobu. Trenutačno živim u garsonijeri i trenutno mi najviše nedostaje odvojena spavaća”, priča nam Branimir.

Stan s jednim prozorom i fotošopiranim izvorom svjetlosti

Branimir misli da su cijene stanova u Zagrebu “nerealno previsoke”. Osim što je novogradnja sve skuplja, Branimir spominje da ljudi koji su stanove prije par godina kupili po cijeni od 1600 eura po kvadratu sada traže više od 2000 eura za kvadrat. Kao rješenje vidi uvođenje godišnjeg poreza na nekretnine, ne samo na promet nekretnina, jer smatra da bi se tako barem malo smanjio nerazmjer cijena. Također, navodi da bi se tako riješila i kupnja stanova isključivo za iznajmljivanje.

Svi oni koji su barem jednom tražili stan za kupiti ili za unajmiti, nerijetko su više puta naišli na iznimno čudne stanove. Najnoviji takav primjer koji je izašao u medijima je stan koji se nalazi u betonskom stupu podzemne garaže u Dubravi, za koji prodavač traži isključivo gotovinu. “Tko bi to uopće kupio?” najčešće je pitanje nakon prizora takvih nekretnina, a i Branimir je u svojoj potrazi nailazio na slične situacije.

A MISLILI STE DA STE VIDJELI SVE: Pojavio se oglas za jedan bizaran stan u Zagrebu; teško je prepričati, pogledajte gdje se nalazi

“Najčudniji stan koji sam vidio za prodaju u Zagrebu bio je suteren od 90 kvadrata s doslovno jednim prozorom. Fotke tog stana u oglasniku izgledale su kao sa seta nekog filma, dakle fotošopirali su izvore svjetlosti, čak i na balkonu! Druga čudna situacija odnosi se na stan koji prodaje gospođa iz Njemačke, a oglasio ga je njezin prijatelj također iz Njemačke, dok je za pokazivanje stana zadužena rođakinja koja ne živi u stanu. Naravno, stan nije imao sve čiste papire pa se nije ni mogao odmah kupiti”, prepričava Branimir.

Za kraj, naš sugovornik poručuje da “krov nad glavom ne bi trebao biti luksuz”.

Kupujete nekretninu ili ste je nedavno kupili i želite nam ispričati Vašu priču? Javite nam se na netvijesti@rtl.hr.