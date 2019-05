‘PAJSER’ S ČRNOMERCA ODUŠEVIO ZAGREPČANKU: ‘Zagrebački štemer’ BBB-ovac dokazao da odijelo ne čini čovjeka

Majku djeteta s posebnim potrebama oduševio je navijač Dinama koji je posvetio vrijeme njezinom djetetu

Jedna Zagrepčanka, majka djeteta s posebnim potrebama, danas je objavila na Facebooku u grupi “Zakaj volim Zagreb”, što je doživjela u jednoj trgovini dok je s djetetom razgledavala asortiman za rođendan. Naime, u jednom trenutku, prišao im je jedan ćelavi navijač Dinama, “zagrebački štemer”, i pokazao svoju veličinu zabavljajući dijete s pričama o Dinamu i Bad Blue Boysima.

“Danas u Konzumu na Črnomercu, bila sam sa svojim sinom koji je dijete s posebnim potrebama u razgledu asortimana za rođendan. Nas dvoje, uvijek bučni biramo, razgledavamo, pregovaramo. Redovito privućemo pažnju kupaca, prolaznika, znanih i neznanih. Reakcije su različite od čuđenja, trkanja osobe koju netko ima uza se, da slučajno nešto ne propuste, pa do smješka i razgovora, ovisi kako i na koga naletimo. Mi smo spremni na komunikaciju ali i odgovor ako je to nužno. Ovo prvo čini nam ugodu, a drugo nuždu, no dobro, da skratim, prilazi nam mlađi neznani muškarac jače građe, ćelav, sa pokojim ožiljkom na licu. Prilazi djetetu, predstavi se, da mu peticu, pita ga da li je Dinamovac. Priča mu o Dinamu, BBB, pokaže tetovažu Buldoga, te u cijelosti privuče djetetovu pažnju. Iako neznan posveti nam svoje vrijeme i pažnju i provedemo ugodno druženje. Da, to je bio jedan ‘Zagrebački štemer’, nadimkom Pajser s Črnomerca, kojem je zaiskrilo u oku i pokazao svu svoju veličinu, a nama uljepšao dan. Eto, zato volim svoj Zagreb, zbog malih ljudi velika srca!”, napisala je.