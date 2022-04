Nakon dvije godine strogih mjera i ograničenja zbog pandemije koronavirusa, uskoro bismo mogli dočekati relaksaciju istih. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo najavio je da bi oko Uskrsa mjere konačno mogle popustiti. Medijska šuškanja postala su sve glasnija nakon što je u srijedu zamjenica ravnatelja HZJZ-a Ivana Pavić Šimetin u emisiji Dobro jutro, Hrvatska progovorila o mogućnosti da se ukine odluka o obvezi nošenja maske u zatvorenim prostorima. Pavić Šimetin naglasila je da je povoljna epidemiološka situacija te da se ne bilježi porast broja novooboljelih, nego pad od 8 posto i oko 23 posto kada je riječ o broju umrlih.

"Taj pad traje već neko vrijeme, a s obzirom na to da dolazi sve ljepše vrijeme, idemo sve više prema tom ukidanju. Ali koji će to biti trenutak, teško je sada reći. Moramo još pričekati, imamo okupljanja, primjerice javni prijevoz, a, drugo, stoje međusobno nepoznati ljudi blizu jedni drugima. To su situacije kada bi trebalo i dalje nositi masku, pa čak i kada bude na razini preporuke, za osobe starije životne dobi i one koji imaju bolesti, potrebno je da nose masku, da sami sebe zaštite", kazala je na HRT-u u emisiji Dobro jutro, Hrvatska.

Ovu goruću temu danas je šturo komentirao i ministar zdravstva Vili Beroš. "Neću vam otkriti kada ćemo skidati maske, ali svakodnevno promišljamo o tome. Na idućoj Vladi bit će govora o tome. One će sigurno ostati u zdravstvu i socijali. Blažeg popuštanja mjera će sigurno biti, možda već i ovaj tjedan, ali za maske vam ne mogu reći kada će doći taj trenutak, ali svi jedva čekamo popuštanje mjera", rekao je danas okupljenim medijima na otvaranju preuređenog operacijskog bloka u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj ulici.

Nelogične mjere

Popustimo li mjere, nećemo biti prvi u tome. Naime, brojne europske zemlje do sada su ublažile svoju politiku oko upravljanja koronakrizom, a čak devet članica EU-a i Schengena u potpunosti je ukinulo mjere za ulazak u zemlju, pisala je nedavno Al Jazeera. Iz podataka portala Schengenvisainfo na koji se poziva Tanjug, Danska, Mađarska, Island, Irska, Norveška, Poljska, Rumunjska, Slovenija i Švedska ukinule su sve mjere za sve putnike za ulazak u zemlju, dok su Češka, Latvija i Nizozemska ukinule ograničenja samo za putnike iz zemalja EU-a i članica Europskog ekonomskog prostora (EEA).

O ukidanju mjera na granicama Hrvatske, odnosno za ulazak u našu zemlji se još ne govori. Štoviše, da biste ušli u Lijepu našu, vaša covid potvrda ako se radi o potvrdi na temelju cijepljenja s dvije doze ne smije biti starija od 9 mjeseci. S druge strane, ta ista potvrda za posjet svim događajima u Hrvatskoj zapravo vrijedi godinu dana. Da skratimo: s tim istim papirom, ako je star 10 mjeseci, ne možete ući u Hrvatsku, ali vrijedi vam u Hrvatskoj za sva događanja na kojima se trebaju poštovati epidemiološke mjere za sprječavanje širenja koronavirusa. Malo nelogično, zar ne? Da, i nama je bilo van svake pameti, no ovo je zapravo samo jedna u nizu od nelogičnih stvari koje su u Hrvatskoj bile na snazi.

Primjerice, radno vrijeme kafića je do 02 sati, a do tada između ostalog možete bezbrižno uživati u konzumaciji alkohola, dok taj isti alkohol na benzinskim postajama ili dućanima ne možete kupiti poslije ponoći. Ponovo, zvuči nelogično, zar ne? Zašto je to tako pitali smo Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a zamolili smo ih i da nam komentiraju nagađanja o ukidanju mjera.

Odgovor na naš upit nismo dobili. Pokušali smo ih dobiti telefonski, no i taj pokušaj nije urodio plodom.

Ukidaju se covid potvrde?

Dok službeno informacije cure na kapaljku, neslužbeno su hrvatski mediji ipak došli do nekih saznanja što bi se to točno od Uskrsa moglo promijeniti. Prema pisanju Jutarnjeg lista, raspravlja se o ukidanju ograničenja radnog vremena i covid-potvrda za sva mjesta i događaje osim u sustavu zdravstva i socijalne skrbi. Gotovo potpuno bi se ukinule mjere vezane za ograničenje broja osoba, kako u unutarnjim prostorima tako i na otvorenom, a niti covid potvrde više ne bi bile potrebne.

Puno se raspravlja i o nošenju maski, a one bi navodno trebale ostati obaveza u zatvorenim prostorima u kojima se očekuje veći broj ljudi (primjerice u trgovinama i javnom prijevozu), dok bi na radnim mjestima, kinima i kazalištima maske mogle postati samo preporuka. Ono što će posebno razveseliti ugostitelje je sve izglednija mogućnost da im se vrati mogućnost korištenja potpunih kapaciteta, odnosno da se ukinu obavezni razmaci među stolovima.

Do relaksacije mjera moglo bi doći i u školama te na fakultetima, gdje se razmišlja o tome da se iste više ne nose na hodnicima, a ne bi ih trebali nositi niti profesori. Prema izvorima, navodno se razmatra i mogućnost ukidanja testiranja učenika u slučaju da u razredu postoji pozitivan učenik. Što se tiče mjera na granicama, one bi trebale ostati kakve jesu, u skladu s odlukama Europske unije.

Prema podacima Stožera, u srijedu je zabilježeno 1.653 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj je 8.322. Na bolničkom liječenju je 596 pacijenata, a od toga je na respiratoru 26 pacijenata. U posljednja 24 sata prema podacima stožera preminulo je 12 osoba.